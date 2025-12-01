Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 1 грудня

м. Миколаїв

Учора ворог атакував місто ударними БпЛА типу «Shahed». Внаслідок атаки було пошкоджено дев’ять вантажівок, два трактори, два легкових автомобілі, комбайн та вікна дачного будинку. Також виникла пожежа складських приміщень, яку оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог тричі атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Також завдав артилерійського удару по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.