Депутат Верховної Ради від “Слуги народу” Арсеній Пушкаренко потрапив в політичний скандал в Естонії. Наразі він очолює групу з міжпарламентських зв’язків з цією країною і є заступником голови комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Розслідування про діяльність українського депутата 16 вересня опублікувало естонське видання Eesti Ekspress, пише ВВС.

За його даними, Пушкаренко намагався направити мільйони естонської гуманітарної допомоги на політично вигідні для нього проєкти в Житомирській області.

Саме Естонія є куратором відновлення Житомирщини від наслідків російських атак.

Коли естонські чиновники не піддалися тиску, то він начебто пригрозив їх звільненням, якщо політик Урмас Рейнсалу стане прем’єр-міністром Естонії.

Вказано, що уряд цієї країни заяв про припинення співпраці з Пушкаренком через його дії.

Підпис до фото,Арсеній Пушкаренко (в центрі) на відкритті відновленої музичної школи в Малині. Гроші на її реконструкцію повністю виділив уряд Естонії. Сама школа постраждала ще на початку війни від авіаудару РФ

Джерела ЗМІ вказують, що 18 червня в Таллінні українська делегація на чолі з Пушкаренком проводила зустріч із керівництвом ESTDEV (Естонським центром міжнародного розвитку та співробітництва).

Під час зустрічі український депутат начебто висловлював невдоволення вибором проєктів для фінансування, згадував можливу зміну уряду Естонії та опозиційного політика Урмаса Рейнсалу як майбутнього прем’єра.

“(Пушкаренко) під час зустрічі неодноразово згадував очікувану зміну уряду Естонії, конкретно називаючи Урмаса Рейнсалу майбутнім прем’єр-міністром, і стверджував, що після зміни уряду працівників ESTDEV, а також міністра закордонних справ притягнуть до відповідальності та покарають”, – вказано в публікації.

Естонські посадовці також заявили, що Пушкаренко нібито намагався чинити медійний тиск, щоб представники ESTDEV публічно підтверджували домовленості щодо майбутніх проєктів. Естонська сторона наполягала, що остаточні рішення про використання коштів ухвалюються в країні відповідно до встановлених процедур.

Після цієї зустрічі міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна доручив припинити робочі контакти з Пушкаренком.

Наголошено, що співпраця з українським депутатом “стала неможливою через його непередбачувану поведінку, нав’язування непродуманих проєктів, які відповідають особистим інтересам, а також неетичний медійний тиск”.

Підпис до фото,Депутат Пушкаренко в “Слузі народу” опікується Житомирщиною і займається “партійним будівництвом”

Естонія спрямувала фінансову допомогу на відновлення Житомирської області після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За кошти Естонії там, зокрема, відновлювали дитячий садок в Овручі, міст у Малині, житло для внутрішньо переміщених осіб, медичні та освітні об’єкти.

За даними розслідування, Пушкаренко часто був присутній на відкритті таких об’єктів і публічно пов’язував їх із власною діяльністю.

Зокрема на огорожі дитячого садка в Овручі було розміщено табличку, де зазначалося, що будівництво здійснюється за підтримки депутата. За словами співрозмовників видання Eesti Ekspress, естонські представники вимагали прибрати її.

Ще один епізод стосується подій вересня 2023 року, коли фонд Олени Зеленської звернувся до ESTDEV щодо фінансування будинків для багатодітних сімей, що постраждали від війни. Пушкаренко начебто приїхав туди та заявив, що представляє Естонію, а також пообіцяв одній із родин місце в будинку, який будували за участю естонської допомоги.

В Естонії заявили, що Пушкаренко не має повноважень представляти країну чи цей проєкт. Тоді ESTDEV домовився, що пропозиції щодо об’єктів для реконструкції подаватиме безпосередньо українська влада, а естонська сторона самостійно обиратиме проєкти.

Після цього міністр Тсахкна під час зустрічі в Малині особисто сказав Пушкаренку, що Естонія більше не працюватиме за принципом “ти кажеш – Естонія робить”.

“У нас є домовленості з Україною, а не з тобою”, – цитує голову МЗС естонське видання.

За словами кількох учасників ситуації, Пушкаренко після розмови “помітно розлютився”.

Окремо у розслідуванні йдеться про політичні контакти Пушкаренка з головою опозиційної партії “Ісамаа” Урмасом Рейнсалу. Український депутат неодноразово позитивно висловлювався про Рейнсалу та підтримував його як потенційного майбутнього прем’єр-міністра Естонії.

Рейнсалу заявив, що не обіцяв Пушкаренку звільняти естонських посадовців у разі приходу до влади. Він підтвердив, що його попереджали про поведінку українського депутата.

За даними видання, через цей скандал естонське міністерство закордонних справ рекомендувало своїм дипломатам не проводити зустрічі з Пушкаренком. Про ситуацію також поінформували прем’єр-міністра Естонії Крістена Міхала та Департамент поліції безпеки країни.

Отримати позицію Пушкаренка щодо ситуації естонським журналістам не вдалося.

Реакція в “Слузі народу”

Підпис до фото,Пушкаренко не коментував ЗМІ скандал за своєю участю в Естонії

ВВС не вдалося зв’язатися з Арсенієм Пушкаренком для отримання його позиції щодо скандалу в Естонії. Телефонні дзвінки і повідомлення в месенджері з проханням про коментар депутат проігнорував.

Очільник парламентського комітету з міжнародних справ Олександр Мережко сказав ВВС, що не знає подробиць вказаного скандалу. Водночас він наголосив, що не має жодних зауважень до роботи Пушкаренка, який є його заступником в комітеті.

“Одне я вам можу точно сказати – Арсеній є великим патріотом Житомирщини. Оце точно. Я не в курсі подробиць цього скандалу. Як до члена комітету в мене до нього жодних зауважень і застережень немає”, – заявив Мережко.

На його думку, політичний скандал не вплине на ставлення Естонії до України, яка є одним з найбільших донорів благодійної допомоги серед західних партнерів (відносно частки ВВП країни).

“Ні, не очікую, що вплине (скандал. – Ред.). З Естонією в нас дуже відверті та добрі відносини. Естонія один з лідерів допомоги. Вони нас підтримують, ми їх підтримуємо”, – заявив депутат.

Хто такий Арсеній Пушкаренко

Депутату Пушкаренку 33 роки, він уродженець Києва. Жив і навчався в столиці, де закінчив в 2013 році бакалаврат філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Філософія”.

У 2015 закінчив магістратуру цього ж університету за спеціальністю “Державна служба”.

В 2019 році потрапив до Верховної ради по списку партії “Слуга народу” під номером 79. У 2026 році був обраний заступником голови “СН” з партійного будівництва.

До цього працював радником голови Конфедерації вільних профспілок України, також виконавчим директором Міжнародного центру Балтійсько-Чорноморських досліджень та консенсусних практик.

З жовтня 2018 року по серпень 2019 року був помічником-консультантом апарату Верховної Ради.

До парламентської кар’єри брав участь в низці громадських рухів та організацій, зокрема очолював ГО “Патріот”, Молодіжний рух Києва”, “За ефективне і безпечне природокористування” і керував молодіжним осередком при Київській міській організації всеукраїнського товариства “Меморіал” імені Василя Стуса