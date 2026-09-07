Бригадний генерал Андрій Білецький записав відеозвернення безпосередньо з центру Святогірська — на фоні Свято-Успенської Святогірської лаври, в якому спростував заяву путіна щодо Святогорська.

Про це повідомляється у соцмережах Третього армійського корпусу, передає Інше ТВ.

«Я хочу звернутися до роsійського військового та військово-політичного керівництва. Знімайте свої клоунські носи та різнокольорові перуки. Не виглядайте дурнями. 60 окрема механізована Інгулецька бригада Третього армійського корпусу повністю контролює місто. Фактично це наша тилова зона», – зазначив він.

Як повідомляло Інше ТВ, ще у вересні 2022 року ЗСУ зайшли в Святогірськ на Донеччині.