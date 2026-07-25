Якщо Трамп зможе продовжувати допомагати Україні в атаках на російську енергетичну інфраструктуру, одночасно позбавляючи Москву як імпорту бензину, так і потоків доходів, він може змусити Путіна сісти за стіл переговорів і забезпечити мир. Якщо мир буде забезпечено, Україна зможе переорієнтувати своє величезне виробництво безпілотників та контрдронів для підтримки коаліції проти Ірану. Таким чином, перемога над Росією може забезпечити мир як в Україні, так і на Близькому Сході, – пише The Hill.

Удари безпілотників України можуть змінити хід чотирирічного конфлікту. Українські повітряні та морські безпілотники вразили щонайменше 35 суден протягом 96 годин з 5 по 9 липня, вивели з ладу понад половину російських нафтопереробних потужностей, знизили продуктивність нафтопереробних заводів до найнижчого рівня за 21 рік і навіть завдали удару по нафтовому терміналу та військово-морській базі в Санкт-Петербурзі напередодні економічного форуму, в якому взяв участь Путін.

Думка російського народу та еліти щодо війни негативна, і бензин є основною причиною. Через війну, яку обрав Путін, Росія зазнала вражаючих 1,4 мільйона втрат на полі бою, з яких, можливо, 450 000 загинули. Незважаючи на ці похмурі цифри, багато росіян були ізольовані від конфлікту, оскільки російські втрати переважно зосереджені серед бідніших солдатів з частин Росії за межами Москви та Санкт-Петербурга, двох найбільших та політично найчутливіших міст країни.

Вперше перебої з постачанням бензину змушують багатьох пересічних росіян зіткнутися з глибоким провалом війни Путіна. Москва заборонила експорт авіаційного палива, бензину, а тепер і дизельного палива, тоді як на заправках по всій Росії починають утворюватися багатогодинні черги та навіть відбуватися бійки.

Зіткнувшись з дефіцитом внутрішнього бензину, Росія звертається до своїх партнерів для збільшення імпорту. Білорусь, партнер Росії за угодою про Союзну державу, збільшила експорт бензину. Китай є головним джокером. З початку конфлікту між США та Іраном він обмежував експорт продуктів переробки нафти, але нещодавно скасував це рішення. Казахстан, який сам стикається з дефіцитом палива, обмежує експорт.

Індія є ключовим гравцем і повинна бути в центрі уваги дипломатичних зусиль США. Індія історично мала близькі стосунки з Радянським Союзом, і Росія постачає на нафтопереробні заводи Індії сиру нафту, а її армія — систему протиповітряної оборони С-400. Оскільки Росія стикається з дефіцитом палива, Москва звернулася до індійських нафтопереробних заводів, включаючи нафтопереробний завод Вадінар, що частково належить російському нафтовому гіганту «Роснефть», для постачання бензину.

Адміністрація Трампа повинна використовувати суміш батога та пряника, щоб стримати продаж індійського бензину до Росії. Індія, можливо, є найближчим партнером Сполучених Штатів у сфері технологій, і обидві сторони поділяють постійні інтереси. Дипломатія, включаючи послаблення тарифів на індійський експорт, може переконати Нью-Делі припинити поставки бензину до Росії. Батоги можуть виявитися необхідними для більшості інших гравців. Вашингтон, працюючи узгоджено з Брюсселем та іншими союзними столицями, повинен попередити, що продаж бензину Росії спровокує фінансові санкції.

Крім того, якби український комплекс безпілотників мав більше можливостей для експорту — після внутрішнього переозброєння — це було б вигідним для глобальних інтересів безпеки США. Київ є арсеналом вільного світу для виробництва дешевих, придатних для використання в бойових діях систем для боротьби з безпілотниками. Це могло б послабити сили Тегерана, без витрат рідкісних боєприпасів, тоді як спільні системи боротьби з безпілотниками, розгорнуті в Перській затоці, приглушили б загрозу безпілотників «Шахед» та звільнили б перехоплювачі балістичних ракет для інших фронтів.

Нарешті, перемога в Україні та забезпечення можливості експорту її безпілотників стримає супротивників в інших місцях. Пекін, безумовно, відзначає успішну кампанію України з ударів безпілотниками проти тіньового флоту Росії та розмірковує над тим, чи можуть варіанти, запущені з Тайваню, зробити карантин, блокаду чи вторгнення нестерпними. Якщо Росія зазнає поразки, можливості України щодо безпілотників допоможуть вільному світу стримувати інших супротивників, від Перської затоки до Тайванської протоки.

Президент Трамп має можливість швидко вирішити долю двох воєн і потенційно запобігти третій. Якщо він зможе перешкодити Росії отримувати імпортний бензин і тим самим посилити тиск на російських споживачів, він може залучити Путіна до переговорів. Зробивши це, Трамп забезпечить завершення спадщини Грема: мир в Україні, а можливо, і за її межами.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, У РФ з паливом стало значно краще – бо Україна переключилася на море