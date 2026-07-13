Вже затримані 10 осіб. Це, на жаль, військовослужбовці і колишній командир 155-ї бригади.

Про це повідомляється на сторінці Фейсбук Володимира Зеленського.

“Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про затримання ще однієї особи з групи, яка жорстоко вбила двох мешканців села Калинівка на Київщині. Жахлива трагедія, і всі винні у ній будуть притягнуті до справедливої відповідальності.

Вже затримані 10 осіб. Це, на жаль, військовослужбовці і колишній командир 155-ї бригади. Все, що ними робилося, буде детально перевірено. Це справа, яка стосується не однієї громади і не однієї тільки Київщини. Встановити повну правду та притягнути до відповідальності всіх винних – це потреба всієї країни. Так і буде.

Сьогодні керівник області разом з начальником поліції області спілкувались також із громадою Калинівки. Важливо, що люди допомагають захищати справедливість для родини Мосейчуків. Усе, що було обіцяно людям під час цього спілкування, має бути реалізовано в повному обсязі. Дякую всім, хто допомагає, і представникам медіа – за небайдужість.”

Офіційний канал Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка пише:

“Жахливий злочин. Резонанс, який він викликав, став запуском публічної дискусії щодо поведінки окремих військовослужбовців у тилу. Неприпустимо вирішувати конфлікти за допомогою бандитських методів. І водночас – недопустимо, щоб такі випадки кидали тінь на тих, хто захищає нас від кривавого ворога на фронті.

Люди, які скоюють злочин, мають розуміти, що невідворотність покарання обов’язково буде для всіх причетних. Оперативники, кримінальні аналітики та слідчі поліції Київщини опрацювали десятки камер відеоспостереження, проаналізували маршрути пересування транспортних засобів, встановили використані автомобілі та зібрали докази, які дозволили поетапно відтворити хронологію злочину.

Розслідування не відбуваються у прямому ефірі, не про все можна відразу говорити. Проведена масштабна робота поліції спільно з прокуратурою і вона дала результат – затримання організованої злочинної групи.

Сьогодні начальник поліції Київщини Андрій Рубель та очільник ОВА Микола Калашник також зустрілися з мешканцями громади, в якій трапився цей трагічний злочин. Безпека країни починається з безпеки в громадах. Цей напрям роботи завжди має бути на особистому контролі керівників поліції всіх рівнів.

Розслідування триває. Мої співчуття родині загиблих. Винні понесуть відповідальність за скоєний злочин.”