Український батальйон безпілотних систем Kairos, що входить до складу 414-ї бригади «Птахи Мадяра», вперше розповів журналістам про удари по території Росії, зокрема по Москві. Військові кажуть, що їхня мета — зробити війну для Кремля настільки дорогою, щоб змусити Росію припинити агресію.

Про це йдеться в репортажі The Times, передає Zn.ua.

Kairos вперше допустив журналістів до своєї роботи. Військові цього підрозділу живуть за особливими правилами: їм заборонено вживати алкоголь, вони не мають права розповідати друзям і навіть родичам, де служать, а також регулярно проходять перевірки на поліграфі, щоб підтвердити, що не розголосили жодної секретної інформації.

До складу підрозділу входять іноземці, деякі колишні бійці спецпризначенців, зокрема кілька британців, американців, європейців та один японець.

За словами командира батальйону з позивним «Рей», його підрозділ є одним із пріоритетних об’єктів для російських ударів. Поки журналісти перебували разом із військовими на стартовому майданчику, повітряну тривогу оголосили через запуск російської балістичної ракети.

Попри загрозу, після її перехоплення українські військові продовжили підготовку до запуску восьми далекобійних безпілотників.

«Ми намагаємося зробити цю війну занадто дорогою для Росії, щоб вона могла її продовжувати, і змусити її рухатися до миру», — сказав «Рей».

Водночас він натякнув, що для українських дронів немає принципової різниці, яку саме ціль уражати.

«Для безпілотника немає різниці — це нафтопереробний завод, порт… чи Кремль», — заявив командир.

За словами військових, лише за останні два тижні підрозділ завдав серії ударів по об’єктах у глибині Росії, зокрема по Москві та Санкт-Петербургу. Одним із найгучніших став удар по нафтопереробному заводу в російській столиці, після якого місто накрив густий чорний дим.

Командир роти з позивним «Панама» нагадав, що ще кілька років тому Росія планувала захопити Україну за три дні, а тепер сама відчуває наслідки війни.

«Ми творимо тут історію. Тепер Путін бачить, як горить Росія. Ми не починали цю війну, але відплачуємо. Справедливість прийшла», — сказав він.

За інформацією The Times, батальйон майже щодня запускає далекобійні дрони по території Росії або по військових цілях на окупованих територіях. Координуючи дії з іншими підрозділами, військові також беруть участь в операціях із застосуванням нових українських крилатих ракет.

Лише за останній тиждень українські удари уразили вісім об’єктів нафтової та газової інфраструктури, підприємства, що виробляють компоненти для ракет, а також військові логістичні склади у 12 регіонах Росії. Деякі безпілотники долали понад 1,5 тисячі кілометрів.

Перед початком атак на Москву батальйон протягом двох місяців системно знищував російські системи протиповітряної оборони на підступах до столиці РФ.

«Ми існуємо приблизно 200 днів і за цей час уразили близько 200 цілей», — розповів «Рей».

На його думку, це поставило російське командування перед складним вибором: перекидати додаткові системи ППО до Москви чи залишати без захисту інші стратегічні райони, зокрема окупований Крим.

Журналісти також розповідають історію самих командирів. «Рей» і «Панама» приєдналися до оборони України в перший день повномасштабного вторгнення, коли охороняли урядовий квартал у Києві, очікуючи можливого штурму російськими диверсантами.

Пізніше вони служили у силах спеціальних операцій, а «Рей» проходив службу як офіцер зв’язку на американській базі у Вісбадені в Німеччині, де взаємодіяв із союзниками України. Він зазначив, що й досі отримує важливу розвідувальну інформацію від британських партнерів.

До складу батальйону входять не лише українці, а й іноземні добровольці, серед яких колишні військовослужбовці зі США, Великої Британії, інших європейських країн та Японії.

Після одного з останніх запусків дронів п’ять із восьми безпілотників успішно уразили визначені цілі. Наступного дня російські Telegram-канали повідомляли про атаку на центр космічного зв’язку в підмосковній Дубні, який використовується для збору розвідданих та координації військ.

За словами одного з офіцерів бригади, для українських військових ці операції мають не лише військове, а й особисте значення.

«Це помста не лише за терор наших сімей. Це помста за наших побратимів, які були цивільними людьми з мріями, але загинули. І це помста за роки, які війна забрала у нас, наших дітей і наших родин», — сказав він.