Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про різке зростання активності безпілотників біля українських атомних об’єктів.

Про це МАГАТЕ написало в Х.

МАГАТЕ отримало інформацію про значне збільшення активності дронів поблизу майданчиків українських АЕС цього тижня. 13-14 травня було зафіксовано понад 160 БПЛА, що політали поблизу майданчиків Південноукраїнської, Чорнобильської та Рівненської АЕС.

Хоча команди МАГАТЕ не повідомляють про прямий вплив на ядерну безпеку на цих майданчиках, Генеральний директор МАГАТЕ Гроссі висловлює глибоку стурбованість щодо такої військової діяльності поблизу АЕС та повторює необхідність повного дотримання 7 невід’ємних стовпів забезпечення ядерної безпеки під час конфлікту.

Генеральний директор Гроссі також знову закликає до максимальної стриманості, щоб уникнути ризику ядерної аварії, йдеться у повідомленні.