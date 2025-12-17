Слідчі дії стосуються підозри Ігорю Коломойському у замовлення замаху на адвоката Карпенка.

Державне бюро розслідувань у Франції провело обшуки у колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна у зв’язку із розслідуванням справи щодо олігарха Ігоря Коломойського за підозрою в організації замаху на вбивство адвоката Сергія Карпенка у 2003 році.

За інформацією джерел ZN.UA у слідчих органах, Піскуна підозрюють в отриманні неправомірної вигоди для закриття справи про замах на вбивство, у якій підозрюваним проходив Ігор Коломойський.

Напередодні, 16 грудня, слідчі дії відбувались на віллі Піскуна у передмісті Ніци, де він проживає із родиною, а сьогодні вони проходять у нотаріуса, який оформлював угоду з придбання Піскуном цієї нерухомості. Можливо слідство має підозру, що ця шикарна будівля була набута Святославом Піскуном за гроші, отримані внаслідок рішень на посаді генерального прокурора.

Під час слідчих дій у будинку Піскуна нібито знайшли низку надзвичайно цікавих документів, але вони не мають відношення до справи про підозру Коломойському.

Історія із замахом на вбивство адвоката трапилась у серпні 2003 року. Тоді четверо чоловіків завдали ударів ножем у груди та металевим прутом по голові адвокатові Сергію Карпенку. Чоловікові вдалось вижити, а виконавців злочину затримали та засудили до тюремного ув’язнення на термін від 6 до 12 років.

У 2005 році через цей замах порушили кримінальну справу проти Ігоря Коломойського. Слідство розглядало версію про замовлення вбивства Карпенка через його відмову виконувати вказівки Коломойського у корпоративній суперечці навколо підприємства «Дніпроспецсталь», аби завод перейшов під контроль олігарха. Однак того ж року справу закрили, а Коломойський на певний час виїхав за кордон.

У травні 2024 року Служба безпеки України та Офіс генпрокурора відновили слідство у справі та вручили Коломойському, який на той час уже дев’ять місяців перебував під арештом, підозру в організації замаху на вбивство.

Нагадаємо, Святослав Піскун займав пост генпрокурора України у 2002-2003, 2004-2005 та впродовж місяця у 2007 роках. Влітку 2020 року впродовж місяця займав посаду радника Генпрокурора України Ірини Венедіктової

