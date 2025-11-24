Американські посадовці та законодавці дедалі більше стурбовані зустріччю, що відбулася минулого місяця, під час якої представники адміністрації Трампа зустрілися з Кирилом Дмитрієвим, російським емісаром, який перебуває під санкціями США, щоб розробити план завершення війни в Україні, повідомили кілька джерел, знайомих із ситуацією, пише Reuters.

Зустріч пройшла в Маямі наприкінці жовтня і включала спеціального посланця Стіва Віткоффа, зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера та Дмитрієва, який очолює Російський фонд прямих інвестицій — один із найбільших суверенних фондів Росії.

ЗУСТРІЧ ПРИЗВЕЛА ДО СУПЕРЕЧЛИВОГО ПЛАНУ МИРУ

Дмитрієв і його фонд були внесені до чорного списку уряду США у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Санкції фактично забороняють американським громадянам та компаніям мати з ними справу.

Зустріч призвела до появи 28-пунктного плану завершення війни, повідомили двоє людей, знайомих із ситуацією. План, який цього тижня оприлюднив Axios, став несподіванкою для чиновників у різних структурах американської адміністрації і спричинив плутанину в посольствах у Вашингтоні та європейських столицях.

Він також викликав критику з боку українців та їхніх союзників, оскільки виглядає таким, що значною мірою схиляється на користь російських інтересів. Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю пообіцяв, що не зрадить національні інтереси України.

Документ, що передбачає значні поступки з боку України, здається, суперечить жорсткішій позиції, яку останнім часом займає адміністрація Трампа щодо Москви, включно із санкціями проти її енергетичного сектору.

Невідомо, чи Дмитрієв прибув на зустріч у Маямі з певними вимогами Росії та чи були вони включені до мирного плану.

Двоє людей, знайомих із зустріччю, сказали, що Рустем Умеров, секретар Ради національної безпеки і оборони України, також був у Маямі на початку цього тижня, щоб обговорити план із Віткоффом.

Одне джерело повідомило, що Віткофф розповів Умерову про план під час того візиту, і що США передали план Україні через турецький уряд у середу, а потім безпосередньо представили його в Києві в четвер.

ПЛАН ШУКАЄ «НАЙКРАЩОГО ВАРІАНТА WIN-WIN», ЗАЯВЛЯЄ БІЛИЙ ДІМ

Умеров описав свою роль як «технічну» та заперечив, що обговорював зміст плану з американськими чиновниками. Він не відповів на запит про коментар.

Віткофф, Кушнер, Дмитрієв та посольство України у Вашингтоні також не відповіли на запити про коментар.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що будь-який мирний план «має пропонувати гарантії безпеки та стримування для України, Європи та Росії», а також економічні стимули для України та Росії.

«Цей план був розроблений з урахуванням реалій ситуації та націлений на пошук найкращого сценарію win-win, де обидві сторони отримують більше, ніж віддають», — сказала вона.

Трамп заявив у п’ятницю, що очікує, що Зеленський підпише план до Дня подяки в четвер. США попередили Україну, що можуть скоротити військову допомогу, якщо вона не підпише документ, повідомляв Reuters.

У зверненні у п’ятницю ввечері Зеленський оголосив про переговори з партнерами України щодо кроків для завершення війни.

«Наші представники знають, як захистити національні інтереси України і що саме потрібно, щоб не допустити третього вторгнення Росії, ще одного удару по Україні», — сказав він.

Трамп у суботу заявив, що пропозиція не є остаточною, натякнувши на можливість змін, оскільки Україна та її європейські союзники наголошують, що план може слугувати основою для переговорів, але потребує суттєвих правок.

ДЕЯКИХ ЧИНОВНИКІВ ЗАСТАЛО ЗНЕНАЦЬКА

Багатьох високопосадовців у Держдепартаменті та Раді національної безпеки не поінформували, повідомили двоє людей, знайомих із планом. Спецпосланець з питань України Кіт Келлог, який працював із українцями над завершенням війни та планує піти у відставку в січні, також був відсторонений від переговорів, які вели Віткофф і Дмитрієв, сказали вони.

Один високопосадовець США сказав, що держсекретар Марко Рубіо був проінформований про 28-пунктний план, але не уточнив, коли саме.

Ситуація викликала занепокоєння всередині адміністрації та на Капітолійському пагорбі, що Віткофф і Кушнер обійшли міжвідомчий процес і що переговори з Дмитрієвим призвели до плану, який сприяє російським інтересам.

Він включає вимоги, які Росія вже висувала раніше: щоб Україна відмовилася від частини території на сході країни, яку вона досі контролює; визнала Крим російським; і пообіцяла не вступати до НАТО.

«Цей так званий “мирний план” має серйозні проблеми, і я дуже сумніваюся, що він досягне миру», — сказав сенатор Роджер Вікер з Міссісіпі, республіканець і голова Комітету Сенату з питань збройних сил. «Україна не повинна бути змушена віддавати свої землі одному з найзапекліших воєнних злочинців у світі — Володимиру Путіну».

Сенатор Майк Рау́ндс, республіканець, сказав журналістам на конференції в Галіфаксі, Канада, що Рубіо телефонував йому та іншим сенаторам і припустив, що план був переданий Росією США і надісланий Україні. «Це не наша рекомендація, це не наш план», — сказав Рау́ндс.

Але згодом Рубіо написав у соцмережах, що пропозиція була розроблена у Вашингтоні. «Вона ґрунтується на пропозиціях російської сторони», — написав Рубіо в X. — «Але також ґрунтується на минулих і поточних пропозиціях України».

СТУРБО́ВАНІСТЬ ЧЕРЕЗ ДМИТРІЄВА

Переговори адміністрації з Дмитрієвим також викликали занепокоєння в розвідувальній спільноті, сказав американський посадовець, знайомий із ситуацією.

Дмитрієв раніше використовував свою роль у РФПІ, суверенному фонді, щоб налагоджувати контакти з різними західними урядами та компаніями, навіть попри санкції США.

ЦРУ відмовилося коментувати занепокоєння в розвідувальній спільноті щодо Дмитрієва.

Під час першої адміністрації Трампа Дмитрієв встановив контакти з командою президента, щоб перезавантажити відносини між Вашингтоном і Москвою.

У 2017 році на зустрічі з Ерiком Прінсом, колишнім директором Blackwater і союзником Трампа, Дмитрієв обговорював відносини США-Росія, згідно зі звітом Міністерства юстиції, опублікованим спеціальним прокурором Робертом Мюллером у 2019 році. Команда Мюллера розслідувала зв’язки між командою Трампа та Росією.

Ту зустріч, що відбулася на Сейшельських островах, розглядають як одну з перших точок контакту між Росією та США після вступу Трампа на посаду.

Прінс не відповів на запит про коментар.

В окремій зустрічі з другом Кушнера Дмитрієв підготував план примирення для зміцнення зв’язків між США та Росією, йдеться у звіті.

Команда Мюллера заявила, що не встановила факту координації кампанії Трампа з росіянами для впливу на вибори 2016 року.

Дмитрієв також працював безпосередньо з Кушнером під час першої адміністрації. Під час пандемії Дмитрієв координував із Кушнером постачання апаратів ШВЛ до США. Апарати були надані РФПІ, що викликало занепокоєння у чиновників Міністерства фінансів США, що США можуть порушити власні санкції, за словами високопосадовця США.

Останніми роками Дмитрієв з’являвся на різних американських телеканалах і заходах, зокрема у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, просуваючи ідею зміцнення торговельних зв’язків між США та Росією.

Подібне повідомлення він просував і на зустрічі в Маямі, згідно з публічними матеріалами.

Його візит також включав зустріч із конгресвумен Анною Луна, республіканкою з Флориди. Під час зустрічі Дмитрієв і Луна говорили про збільшення торговельних зв’язків між США та Росією. Офіс Луни не відповів на запити про коментар.

Зустріч була призначена раніше цього місяця, після заяв Луни, що вона отримала російські матеріали щодо вбивства президента США Джона Кеннеді.

У відео російської держагенції РІА видно, як Луна приймає коробку шоколадних цукерок із зображенням Путіна на обкладинці.

Судячи з кадрів, Луна і Дмитрієв перебувають у конференц-залі готелю Faena в Маямі.

Готель Faena належить Access Industries, компанії, яку, згідно з її сайтом, очолює Лен Блаватник. Блаватник, який народився в Україні та має громадянство США і Великої Британії, спочатку заробив статки у партнерстві з Віктором Вексельбергом, російським мільярдером, якого США санкціонували за зв’язки з Путіним.

Блаватник повністю позбувся всіх російських активів після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, повідомив його речник.

Компанія Віткоффа, Witkoff Group, співпрацює з Блаватником, зокрема в Маямі.