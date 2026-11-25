У середу американський мільярдер Тодд Болі повідомив, що підписав угоду з «Лукойлом» у складі консорціуму, до якого також входить Корпорація США з фінансування міжнародного розвитку (DFC). Угода передбачає придбання міжнародних енергетичних активів цієї російської нафтової компанії, що перебуває під санкціями.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Болі та представника DFC, угода, укладена після більш ніж річних переговорів, передбачає обмін цінних паперів «Лукойлу» вартістю 10 мільярдів доларів на міжнародні активи компанії.



Як повідомило джерело, знайоме з перебігом процесу, Міністерство фінансів США, яке запровадило санкції проти «Лукойлу» у жовтні 2025 року, розгляне цю угоду, щоб переконатися, що національній безпеці США нічого не загрожує.

Болі та представник DFC додали, що в рамках угоди Вашингтон отримає частку майбутніх прибутків. У разі схвалення, це сприятиме обмеженню можливостей Москви фінансувати війну в Україні, а також дозволить замінити російський вплив на стратегічних ринках американським.

«Передача стратегічних об’єктів енергетичної інфраструктури під контроль США або їхніх союзників є ключовим політичним пріоритетом адміністрації», — зазначив у коментарі агентству Reuters представник DFC — структури, що відповідає за міжнародні інвестиції від імені уряду США.

Частка власності, яку США отримають через DFC (її розмір поки не розголошується), забезпечить американській стороні право на частину майбутніх прибутків — після того, як приватні інвестори консорціуму повернуть вкладений капітал і отримають узгоджений дохід на інвестиції. Крім того, США отримають місце в керівному органі компанії.

За словами представника DFC, угода потребує схвалення Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), що входить до складу Міністерства фінансів США. Джерело, обізнане з процедурою, зазначило, що повний розгляд може зайняти певний час з огляду на масштаб міжнародних активів «Лукойлу», проте жодних додаткових подробиць не повідомило.

За словами двох осіб, знайомих з умовами угоди, міжнародний портфель «Лукойлу» — який охоплює діяльність в 11 країнах із загальним обсягом видобутку близько 350 000 барелів нафти на добу, зокрема великі родовища в Азербайджані та Казахстані, — оцінюється приблизно в 16 мільярдів доларів. За словами Болі, оцінка цього активного комплексу — до якого також входять нафтопереробні заводи в Нідерландах, Болгарії та Румунії, а також розгалужена мережа автозаправних станцій (зокрема й у США) — може змінюватися залежно від прогнозів щодо цін на нафту.

Як повідомило одне з джерел, обізнаних з умовами угоди, хоча Міністерство фінансів США спочатку відхилило пропозицію групи під керівництвом Болі щодо обміну акцій, їм вдалося заручитися підтримкою Державного департаменту.

Співрозмовник додав, що цінні папери «Лукойлу», які підлягають обміну, були придбані у фондів зі США та Великої Британії, а також у американських банків-депозитаріїв, які утримували їх в інтересах приватних інвесторів.

Багато міжнародних інвесторів володіли акціями «Лукойлу», оскільки компанія входила до складу основних індексів ринків, що розвиваються. Після російського вторгнення в Україну у 2022 році ці акції були заморожені, а їхня вартість — списана.

«Фактично ми обмінюємо акції, які для американців не мають жодної цінності, на грошові кошти, що повернуться до них», — зазначив Болі, генеральний директор і власник компанії Eldridge — холдингу, що займається управлінням активами та страхуванням і має в управлінні 75 мільярдів доларів.

Він додав, що ці акції обмінюються на «портфель реальних активів, розташованих у критично важливому регіоні — так званому “Серединному коридорі”, що з’єднує Центральну Азію з Європою і проходить на південь від Росії та на північ від Ірану».

За словами одного зі співрозмовників, отримані в результаті обміну акції не будуть передані безпосередньо «Лукойлу», а зберігатимуться на ескроу-рахунку в Об’єднаних Арабських Еміратах. Це було зроблено для отримання схвалення від Мінфіну США, який заборонив будь-які дії, що могли б принести непередбачений прибуток російській компанії.

Болі повідомив, що закриття угоди може тривати до року, і додав, що підприємство отримає нову назву. Він відмовився розкрити деталі щодо розподілу часток між чотирма партнерами консорціуму, серед яких — американський банк Xtellus Partners та компанія Catena Investment Holding, що базується в ОАЕ.

Як повідомили два джерела, знайомі із ситуацією, ще два партнери — брати Аль-Хайят (сирійсько-катарського походження) та компанія International Holding Company з Абу-Дабі — минулого тижня вийшли зі складу консорціуму. Це дозволило усунути інвесторів, чиї комерційні зв’язки з зятем президента Джаредом Кушнером могли б привернути пильну увагу демократів, які наступного року контролюватимуть Конгрес.

Останнім часом DFC дистанціювалася від інших угод, у яких фігурують сини президента США Дональда Трампа.

Особа, обізнана із ситуацією, підтвердила, що брати Аль-Хайят не беруть участі в угоді.

Відповідаючи на запитання про вихід цих осіб, Болі охарактеризував склад консорціуму як такий, що може змінюватися, але наголосив, що саме нині сформована група продовжує роботу над угодою.

Болі — власник часток у клубах «Лос-Анджелес Лейкерс» і «Доджерс», який донедавна також володів міноритарним пакетом акцій футбольного клубу «Челсі», — минулого року, згідно з даними Федеральної виборчої комісії, пожертвував 1 мільйон доларів організації MAGA Inc. (політичному комітету, пов’язаному з Трампом). Крім того, цього року він здійснив менші пожертви на користь передвиборчих кампаній чотирьох кандидатів-республіканців.

Під час другого терміну Трампа DFC дедалі більше зосереджується на таких сферах, як енергетика, критично важливі мінерали та телекомунікації. Участь корпорації свідчить про притаманний адміністрації Трампа підхід «активного» державного капіталізму, за якого США набувають часток ключових компаній.

Посадовець заявив, що DFC провела переговори з кількома сторонами, включаючи Chevron, Glencore та Carlyle Group, щодо потенційного придбання активів Lukoil, і що групи приватного сектору хотіли отримати «захисну ковдру» від партнера уряду США.

Хоча інші учасники торгів раніше підписували угоди з Lukoil щодо портфеля, їм не вдалося укласти угоду.

Gunvor, перейменована на Centalion, заявила у 2025 році, що Lukoil прийняла її пропозицію, але відмовилася від неї після того, як міністр фінансів Скотт Бессент назвав її «маріонеткою Кремля», тоді як Carlyle заявила у січні, що підписала угоду, але не отримала ліцензії OFAC.