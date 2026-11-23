У ніч на 23 листопада, близько 01:00 ночі уражено Новошахтинський завод нафтопродуктів (АТ «НЗНП») у місті Новошахтинськ Ростовської області.

Підприємство має потужність переробки до 7,5 млн тонн нафти на рік, виробляє дизельне, суднове та пічне пальне, мазут і бензинові фракції. За даними Генерального штабу ЗСУ, завод безпосередньо залучений до забезпечення Збройних сил РФ, зокрема постачає окупаційній армії дизельне пальне та авіаційний гас. Підприємство є одним із ключових постачальників нафтопродуктів на півдні Росії.

Підприємство вже неодноразово зазнавало атак: 22 червня 2022 року, 4 травня 2023 року, 13 березня, 6 червня та 19 грудня 2024 року, 21 серпня та 25 грудня 2025 року, 25 серпня та 25 вересня 2026 року.