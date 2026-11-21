Від початку повномасштабного вторгнення поліція зафіксувала понад 300 випадків пошкодження або знищення підприємств з іноземною участю чи об’єктів їх розташування.

Про це поінформував т.в.о. Голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе на зустрічі з керівництвом Американської торговельної палати в Україні – президентом Андрієм Гундером, віцепрезиденткою Тетяною Прокопчук, членами Ради директорів – та представниками бізнесу.

За його інформацією, слідчі встановлюють обставини ударів, збирають докази та визначають розмір завданої шкоди. Зібрані матеріали мають значення для захисту майнових прав компаній у національних і міжнародних механізмах правосуддя.

«Для бізнесу важливі безпека, можливість продовжувати діяльність і впевненість у тому, що посягання на його майно будуть належно зафіксовані, а збитки — документально підтверджені. Це створює правові передумови для їх подальшого відшкодування», — зазначив керівник Нацполіції.

«Є ризик інвестувати в Україну, але є ще більший ризик — не інвестувати в Україну сьогодні», — зазначив президент Палати.



Тетяна Прокопчук назвала пріоритетами співпраці захист інвестицій і прав інвесторів, а також забезпечення прав потерпілих.



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