Фінляндія намагається стягнути з росії та “Газпрому” понад 25 млрд євро на підставі рішень міжнародних арбітражів. Вимоги пов’язані, зокрема, з припиненням постачання російського газу європейським компаніям та незаконним вилученням інвестицій. Про це повідомляє Yle, пише УНН.

Найбільшу окрему вимогу висунуто компанії “Газпром експорт” — близько 16,4 млрд євро. Вона пов’язана з припиненням постачання газу німецькій енергетичній компанії Uniper та іншим європейським компаніям у 2022 році.

Ще майже 10 млрд євро намагаються стягнути з російської держави у межах двох справ.

Перша пов’язана з нафтовою компанією “ЮКОС”. Люксембурзька компанія Yukos Capital вимагає близько 4,3 млрд євро за незаконне вилучення інвестицій на початку 2000-х років. Підставою є рішення міжнародного арбітражу від 2021 року.

Друга справа стосується української компанії “Нафтогаз”. Вона намагається стягнути 4,9 млрд євро відповідно до рішення арбітражу в Гаазі від 2023 року, який зобов’язав росію відшкодувати компанії збитки.

Як зазначає видання, стягнути більшу частину цих коштів, імовірно, не вдасться. У росії та “Газпрому” недостатньо майна у Фінляндії, яке можна було б арештувати та продати. Для повного стягнення боржникам довелося б переказати до країни значні активи, що малоймовірно.

У Фінляндії вже арештували російське майно вартістю в десятки мільйонів євро. Йдеться переважно про нерухомість, акції житлових компаній та грошові кошти. Арешту домоглися українська державна енергетична компанія “Нафтогаз” та її дочірні підприємства. Вони вимагають багатомільярдної компенсації за збитки, завдані окупацією Криму.

Однак на початку листопада Апеляційний суд Гельсінкі призупинив нові арешти. Це сталося після вересневого рішення Апеляційного арбітражного суду в Гаазі, який постановив, що арбітраж не мав повноважень розглядати більшу частину вимог. Раніше накладені арешти поки залишаються чинними.

росія оскаржує рішення про виплату компенсацій та їх виконання в судах Фінляндії й інших країн.