Як повідомили у Генштабі, 15-го та в ніч на 16 листопада підрозділи Сил оборони України вдарили по ланцюжку, без якого не працює жодна армія, — від пального в тилу до штабів на фронті.

Головна ціль доби — нафтобаза ТОВ «Флеш Енерджі» в місті Азов Ростовської області. Вона розташована поруч із Ростовом-на-Дону, головним логістичним вузлом південного угруповання армії рф, тож пальне з таких баз має короткий шлях до фронту. Після влучання на підприємстві пролунали вибухи, а згодом спалахнула пожежа. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Кожна знищена тонна палива — це менше рейсів вантажівок із боєприпасами, менше годин роботи бронетехніки і менше вильотів для російської авіації.

Паралельно Сили оборони методично вибивали «мізки» підрозділів противника на півдні та сході. На Донеччині уражено пункти управління підрозділів армії рф у районах Новоселівки Першої та Осикового, а на Запоріжжі — пункт управління противника в районі Роздолу. Кожен такий удар порушує зв’язок і координацію окупантів під час підготовки і проведення атак і штурмів.

Дісталося і запасам та ворожій техніці. У районі Рівнополя на Донеччині уражено склад матеріально-технічних засобів, а в Бердянську — район зосередження озброєння і військової техніки російського агресора.