Сили оборони вдарили по заводу, що ремонтує А-50, у Новгородській області.

Щоб російський літак скинув бомбу, а ракета знайшла ціль, противник має координувати ці дії – проводити розвідку цілей, знаходити та супроводжувати літаки та крилаті ракети на відстанях сотень кілометрів. Цю роботу, зокрема, виконують А-50, «літаючі радари» рф. Близько 350 мільйонів доларів коштує один такий літак, і в держави-агресора у діючому стані їх залишилося лише кілька. Кожен борт для росії на вагу золота. Ремонтують їх в особливому місці.

Це 123-й авіаремонтний завод, що розташований у Старій Руссі Новгородської області рф. Підприємство має власну злітно-посадкову смугу, тож важкі літаки сідають просто на його території. Тут ремонтують, модернізують та обслуговують військово-транспортну авіацію, якою російська армія перекидає війська та вантажі, а також літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Сили оборони вже “навідувалися” сюди. У березні 2026 року було пошкоджено А-50, який стояв на заводі на обслуговуванні і, можливо, чекав на модернізацію.

У ніч на 10 листопада агресору прилетіло знову. На території заводу пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа. Масштаби збитків уточнюються. Але вже зрозуміло головне: такі удари означають, що російські транспортники та спецлітаки довше простоюватимуть на землі, і відновлювати їх противнику ставатиме дедалі важче.

Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно підривати воєнно-економічний потенціал російського агресора та примушувати рф припинити збройну агресію проти України.