Завод є стратегічно важливим об’єктом російського військово-промислового комплексу (ВПК) та перебуває під жорсткими міжнародними санкціями. Він здійснює повний виробничий цикл — від вирощування напівпровідникових кристалів до випуску готових приладів, постачаючи мікроелектроніку для Міністерства оборони РФ.

Компоненти заводу використовуються у виробництві ключового російського озброєння:

ОТРК «Іскандер-М»: постачання перемикачів-інверторів.

ЗРГК «Панцир-С1»: випуск електронних модулів-комутаторів та інтегральних мікросхем.

Крилаті авіаракети С-71К «Ковчег»: виробництво діодних модулів.

Через роботу на російську армію підприємство є законною військовою ціллю і регулярно зазнає повітряних атак. За останній час зафіксовано два масштабні удари:

23 жовтня 2026 року: Завод зазнав першого серйозного ракетного обстрілу. Тоді повідомлялося про значні пошкодження та знищення основного цеху з виробництва мікросхем підприємства «Протон-Електротекс».

7 листопада 2026 року (сьогодні вночі): По району заводу «Протон» було завдано повторного масованого ракетного удару. Очевидці зафіксували серію потужних вибухів, після чого на території комплексу в районі ключового адміністративно-виробничого корпусу №48 спалахнула масштабна пожежа. Місцева влада частково визнала пошкодження виробничих потужностей.