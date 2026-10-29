Брюссель наполягає на тому, що «Північний потік» залишатиметься зупиненим навіть після завершення війни в Україні, що протирічить спільним зусиллям США та Росії, спрямованим на відновлення роботи газопроводу.

Про це повідомили у Єврокомісії.

Європейська комісія заявила, що після закінчення війни в Україні «Північний потік» не постачатиме російський газ до Європи. Таким чином, ЄС відкидає спільну спробу Вашингтона та Москви відродити цей суперечливий проєкт.

Підводний газопровід, що з’єднує Німеччину з Росією і простягається на понад 1200 кілометрів, перебуває під санкціями ЄС. Робота «Північного потоку — 1» була зупинена після вибуху в середині 2022 року, тоді як «Північний потік — 2» так і не отримав сертифікації від уряду Німеччини.

«Ми надто добре знаємо, якою є прихована ціна залежності від Росії у сфері закупівель викопного палива», — зазначила в середу Паула Пінью, головна речниця Єврокомісії, відповідаючи на запитання Euronews.

«Вони використовували це як зброю, і ми заплатили за це високу ціну — ми про це не забуваємо», — додала вона.

Пінью послалася на виступ президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка минулого тижня заявила депутатам Європарламенту, що санкції проти російського енергетичного сектору залишатимуться чинними, «доки Росія не припинить війну».

Фон дер Ляєн висловила цю ж позицію раніше цього місяця під час саміту лідерів ЄС, у якому взяв участь президент України Володимир Зеленський.

Її слова стали відповіддю на угоду про постачання дизельного пального, укладену між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним, що викликало обурення в Європі.

Відповідаючи на запитання, чи поширюється цей підхід і на повоєнний період, у Єврокомісії вказали на законодавство, ухвалене державами-членами ЄС, яке передбачає поступову відмову від будь-якого імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Короткострокові контракти на постачання скрапленого природного газу (СПГ) вже припинені, а дія довгострокових контрактів на СПГ завершиться до січня 2027 року. Останній етап стосується контрактів на постачання трубопровідного газу — зокрема тих, що були пов’язані з «Північним потоком»; їх дія має припинитися до вересня 2027 року.

«Чинне законодавство не прив’язане ні до санкцій, ні до будь-яких геополітичних подій», — заявила Анна-Кайса Ітконен, речниця Єврокомісії з питань енергетики. «Тож, попри будь-який розвиток подій, ми поступово витісняємо російський газ і скраплений природний газ (СПГ) з європейського ринку. Останні поставки мають припинитися до кінця наступного року».

Пінью додав: «Це слушна нагода нагадати собі, хто саме першим скоротив постачання. Це була Росія — про всяк випадок, якщо хтось встиг про це забути».

Похмура спадщина

«Північний потік» став символом тривалої залежності Європи від російських енергоносіїв. Ця залежність дорого обійшлася після того, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну спричинило різкий стрибок цін на енергоносії, що призвело до рекордного зростання рахунків.

У відповідь Євросоюз ухвалив стратегію поступової відмови від російських енергоносіїв: частка російського трубопровідного газу скоротилася з приблизно 40% у 2021 році до близько 6% у 2025-му. Цей перехід виявився дуже витратним, оскільки країни були змушені масово переорієнтуватися на дорожчий американський СПГ.

Нині, на тлі активізації мирних переговорів щодо завершення війни, з’явилася інформація, що США та Росія обговорюють план відновлення постачання газу до Європи — зокрема через «Північний потік» за участі американського інвестора.

Повідомляється, що сторони також обговорюють інші угоди, які стосуються активів компанії «Лукойл», ядерних технологій та проєкту «Арктик СПГ». Це узгоджується зі стратегією Вашингтона: пропонувати економічні вигоди, щоб спонукати Росію до змістовних переговорів.

Європейці вважають такий підхід докорінно хибним, оскільки він ігнорує одержимість Путіна територіальними загарбаннями — головну причину, через яку він розпочав вторгнення. На їхню думку, жодна угода, якою б вигідною вона не була, не може замінити для Путіна знищення України.

Насправді ж Москва досі не запропонувала жодних поступок у відповідь.

Утім, у цієї суперечливої ​​стратегії є прихильники і в Європі.

Аліса Вайдель, лідерка ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD), пообіцяла скасувати санкції та відновити роботу «Північного потоку», якщо прийде до влади. Вона стверджує, що дешевий російський газ був «секретом» колишнього економічного успіху Німеччини.

«Ми хочемо отримувати природний газ і сиру нафту з Росії, щоб полегшити становище німецьких споживачів і бізнесу», — заявила нещодавно Вайдель у німецькому парламенті. Канцлер Фрідріх Мерц звинуватив Вайдель у тому, що вона стає на бік Росії, і наполягав на тому, що енергопостачання країни можна гарантувати лише за допомогою відновлюваних джерел енергії.

Скасування або внесення змін до законодавства ЄС, яке передбачає поступову відмову від російського газу, потребувало б нової пропозиції від Єврокомісії та кваліфікованої більшості голосів держав-членів.

Більшість країн дотримуються думки, що закупівлі в Москви пов’язані з неприйнятними витратами для спільної безпеки.