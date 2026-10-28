Польські контролюючі органи не пропустили на ринок Європейського Союзу партію свіжих яблук з України. Під час прикордонного перевіряння фахівці зафіксували суттєве перевищення допустимих рівнів залишків пестицидів.

Як пише Dilo, про це повідомляє польський сайт Sad24.

Зазначається, що у плодах знайшли одразу дві небезпечні речовини, серед яких виявили карбендазим. Використання цієї хімічної сполуки як засобу захисту рослин повністю заборонене на території Євросоюзу.

Результати експертизи засвідчили, що вміст спіромезифену в українських яблуках становив 0,042 мг/кг за максимально допустимої норми 0,02 мг/кг, що перевищує норму більш ніж удвічі.

Ще гіршою виявилася ситуація з фунгіцидом карбендазимом. Його концентрація в зразках сягала від 0,046 до 0,086 мг/кг при дозволеному ліміті в 0,01 мг/кг, тобто в одному із проб норма була перевищена у 8,6 раза.

Про результати лабораторних аналізів Польща терміново повідомила Європейську систему швидкого оповіщення про небезпечні харчові продукти та корми (RASFF). У системі цей інцидент класифікували як ризик серйозного рівня.

Польська сторона ухвалила рішення негайно повернути всю партію яблук назад українському відправнику.

Варто зазначити, що сама Польща залишається головним виробником яблук в ЄС, забезпечуючи майже третину всього європейського врожаю. У 2024 році 29% врожаю ЄС походило із польських садів. Загалом у Європі у 2024 році було зібрано 11,6 млн тонн яблук.