У Свердловській області на перегоні Решети – Седельникове зійшли з рейок 20 вагонів вантажного поїзда. Зайнялися сім цистерн. У регіональному управлінні МНС повідомили, що вагони, що загорілися, розчепили, 54 негорючих вагони відбуксували на безпечну відстань.

Управління Слідчого комітету на транспорті розпочало перевірку та з’ясовує причини того, що сталося. Що було у цистернах, не уточнюється.

Але неофіційно вже відомо – дизель.

Мешканцям найближчих будинків порадили не виходити на вулицю, а якщо це неможливо – вдягати маски та респіратори. Крім того, мешканців попросили не відкривати вікна, частіше проводити вологе прибирання, більше пити та промивати очі, ніс та горло, передає місцеве видання E1.