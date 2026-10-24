Сьогодні у Самарській області РФ вчетверте атакований завод “Тольяттікаучук”.

Продукція підприємства інтегрована в оборонний комплекс РФ, оскільки завод постачає сировину для шин військового транспорту та компоненти, що можуть використовуватись у паливних ланцюжках.

Через це у 2026 році комбінат став ціллю для українських спецслужб та Сил оборони. У квітні та червні 2026 року: підприємство зазнало перших серйозних атак безпілотниками, які спричинили пожежі на установках та резервуарах із хімічною сировиною.

12 вересня 2026 року Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив чергове влучання по комбінату «Тольяттікаучук», яке призвело до тривалого займання на його потужностях.

Втім, все місто має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу та окупаційних військ через потужний хімічний кластер, заводи з виробництва безпілотників, автомобільну промисловість і військові бази. Тож цілей там багато.

Наприклад, ПАТ «КуйбишевАзот» виготовляє азотну кислоту та аміачну селітру, які є базовою сировиною для створення вибухових речовин, порохів і ракетного палива. Завод «Тольяттіазот» є одним із найбільших у світі виробників аміаку, чия продукція інтегрована в оборонні ланцюжки постачання РФ, а «Тольяттікаучук» постачає синтетичний каучук для шинної промисловості військового транспорту.

А ще завод «Транспорт майбутнього», який наприкінці 2023 року запустив випуск безпілотних авіаційних систем. Попри декларації про цивільне призначення, потужності підприємства задіяні для задоволення потреб російського міноборони та розробки військових БпЛА.

Ще одна потенційна ціль – конвеєри АТ «АвтоВАЗ», які використовують для виробництва позашляховиків, якими масово користуються окупаційні війська на фронті, а «Тольяттінський Трансформатор» забезпечує силовим обладнанням енергетичну інфраструктуру оборонних підприємств.

У місті також базується 3-тя окрема гвардійська бригада спецпризначення ГРУ (в/ч 21208), підрозділи якої беруть участь у війні проти України, а також розташовані склади військової техніки. Окрім цього, у Тольятті діє 15-й центр підготовки особистого складу Росгвардії (в/ч 6622), де готують кадрові резерви для окупаційних сил.