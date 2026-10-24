У 2027 році на фінансування програми забезпечення ветеранів житлом планують спрямувати 6,9 млрд грн. Це на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2026 році.

Про це йдеться в заяві Міністерства у справах ветеранів, пише ЛБ.

Цьогоріч на програму було передбачено 5,7 млрд грн, що дасть змогу забезпечити житлом близько 2 тисяч сімей.

Є також інші механізми житлової підтримки ветеранів:

програма житлових ваучерів номіналом 2 млн грн реалізується спільно з Міністерством розвитку громад та територій. За словами Віталія Кіма, комісії погодили понад 33 тисячі заявок, а 3296 заявок на загальну суму 6,6 млрд грн передали на бронювання ваучерів.

ще один інструмент — пільгова іпотека за програмою «єОселя». Для ветеранів діє ставка 3% річних, а різницю компенсує держава.

Крім того, у співпраці з Банком розвитку Ради Європи готують програму житлового кредитування для ветеранів із фінансуванням у розмірі 60 млн євро. Її запуск попередньо запланований на перший квартал 2027 року.

Водночас Міністр визнав, що наявні механізми потребують подальшого вдосконалення. Зокрема, програмою компенсації оренди користуються не так активно, як очікувалося, через складність оформлення документів і вимоги до підтвердження орендних відносин.