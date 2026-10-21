Банк Росії продовжує десятий місяць поспіль розпродавати золото зі своїх резервів у рамках операцій з покриття дефіциту бюджету, який цього року вдвічі перевищить початкові плани – 7,3 трлн рублів.

Про це повідомляє The Moscow Times.

У сучасній історії лише одного разу Росія розпродавала золотий запас швидше, ніж зараз – у 1998 році, на тлі дефолту, валютної кризи та краху піраміди державних облігацій. Проте й тоді ситуація була краща, адже до кінця року частину злитків було викуплено назад, і за рік золотий запас Центробанку скоротився менше, ніж цього року.

Після того Росія лише накопичувала золото в резервах, і з кінця 1990-х збільшила золотий запас більш ніж у п’ять разів. Зазначається, що до початку 2022 року цей запас становив 74 млн тройських унцій, або 2,3 тисячі тонн, і був п’ятим за розміром у світі.

Як повідомив Центробанк Росії, у вересні золотий запас РФ скоротився ще на 0,2 млн тройських унцій (близько 6,2 тонни), а його загальний розмір опустився до 72,8 млн унцій. Зазначається, що таке значення є найнижчим з кінця 2019 року.

Центробанк розпочав свій найбільший за кілька десятиліть розпродаж з грудня, і відтоді золота в його резервах поменшало на 2 млн тройських унцій – близько 62 тонн.

Розпродаж резервів пов’язаний з “дзеркалюванням” операцій, які раніше проводив Мінфін з активами Фонду національного добробуту (ФНБ), зазначило видання Reuters. Тобто ЦБ реалізує на ринку золото ФНБ, яке раніше вже продав Мінфін, щоб закрити бюджетний дефіцит.

“Мінфін використовує накопичені резерви (у тому числі – у золоті) для покриття дефіциту бюджету – за браком доходів. Оскільки у 2026 році доходи від нафти та газу знизилися, це призвело до посилення продажів активів Фонду національного добробуту, у тому числі золота”, – пояснив Фінаму Олександр Потавін.

Крім того, зазначив експерт, Центробанк може за рахунок продажів золота покривати нестачу валютної ліквідності, а також високі світові ціни на золотомогли сприяти рішенню щодо продажу дорогоцінного металу.

Частина проданого російського золота потрапляє до Китаю, який цього року збільшив закупівлі дорогоцінного металу в Росії до історичних максимумів. За даними китайської митниці, у січні-липні до Гонконгу надійшло близько 100 тонн золота російського походження. Це втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Після того як лондонський ринок – найбільший у світі – закрився для російського золота, постачальники з РФ почали переорієнтовувати експорт на схід. Потоки російського золота до Китаю різко зросли вже в перший рік повномасштабної війни проти України. За підрахунками Financial Times, відтоді через Гонконг було експортовано російського дорогоцінного металу на 35 млрд доларів.