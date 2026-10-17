Країни Групи семи виділять 260 млн євро на відновлення Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС. Про це напередодні повідомив перши віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль, пише Кореспондент.

“Країни G7 оголосили про намір виділити 260 млн євро на відновлення нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС. Це важливий крок для відновлення ядерної безпеки на ЧАЕС, що була порушена внаслідок російського удару”, – написав він.

Шмигль додав, що загальна потреба у відновленні конфайнменту оцінюється щонайменше у 500 млн євро.

Раніше цього тижня повідомлялося, Велика Британія оголосила про виділення 17 млн фунтів стерлінгів (понад 20 млн євро) на відновлення на відновлення укриття на ЧАЕС.