Ціни на дизель у США знову зростають, попри заяви президента Дональда Трампа про домовленість із главою РФ Володимиром Путіним щодо постачання російського пального. Аналітики переконані, що ці обсяги не матимуть суттєвого впливу на ринок, пише Кореспондент.

У п’ятницю, після заяви Трампа про майбутні поставки, ціна листопадових ф’ючерсів на дизель на біржі CME Group знизилася з $4,88 до $4,74 за галон. Однак вже у вівторок вона піднялася до $4,98, а в середу становила $4,87.

Глава Білого дому заявив, що Росія негайно поставить понад 300 000 тонн дизеля, і згодом – додаткові партії. Одначе, США споживають близько 3,8 млн барелів дизеля на добу, тому навіть заявлений обсяг навряд чи суттєво вплине на ціни на заправках, вважає інвестиційний стратег Quilter Cheviot Тім Армітаж.

За даними Bloomberg, доставка пального з Росії до США танкерами займає щонайменше понад два тижні. Водночас практичних домовленостей про транспортування ще немає. Переговори щодо контракту тривають, підтвердив віцепрем’єр РФ Олександр Новак.

На початку жовтня роздрібні ціни на дизель у США сягали рекордних $6,53 за галон. Експерти попереджають, що до виборів вони можуть перевищити і цей рівень. За їхніми оцінками, найближчим часом ціни на заправках залишатимуться близько $6 за галон, тож далекобійники та фермери не відчують полегшення.

“Трамп намагається задіяти всі можливі важелі, щоб знизити ці ціни”, – зазначає Джо Делаура, глобальний енергетичний стратег Rabobank. Але постачання, які, судячи з заяв Трампа і Москви, може забезпечити Росія, Деларуа описує так: “Занадто мало, надто пізно, і недостатньо, щоб щось змінити”.

Додатковим ризиком для російського експорту залишаються українські удари по нафтопереробних заводах РФ. За оцінкою нафтового аналітика Seala AI Володимира Нікітіна, якщо атаки триватимуть нинішніми темпами, Росії буде складно експортувати обіцяні обсяги без шкоди для внутрішнього ринку.