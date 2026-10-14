Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-вересні цього року становив 45,5 млрд дол., що на 48,7% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це свідчать дані Держмитслужби, передає УНН.

За даними Держмитслужби, за 9 місяців 2026 року товарообіг України становив майже $104,7 млрд.

Протягом січня-вересня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму понад $75,1 млрд, а експортували – на майже $29,6 млрд. Таким чином, дефіцит становив $45,5 млрд, а у 2025 році за цей же період – $30,6 млрд.

При цьому оподаткований імпорт за 9 місяців цього року становив $52,8 млрд, що становить 70% загальних обсягів імпортованих товарів.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай – майже $22,6 млрд;

Польща – понад $7,1 млрд;

Німеччина – понад $4,9 млрд.

Експортували з України найбільше до:

Польщі – на майже $3,7 млрд;

Туреччини – на понад $2,2 млрд;

Німеччини – на майже $2,1 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-вересні 2026 року товарів понад 73% становили такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт – майже $34,4 млрд;

паливно-енергетичні – понад $10,8 млрд;

продукція хімічної промисловості – понад $10,0 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари – майже $17,0 млрд;

метали та вироби з них – майже $2,9 млрд;

машини, устаткування та транспорт – майже $2,7 млрд.