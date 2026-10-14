Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-вересні цього року становив 45,5 млрд дол., що на 48,7% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це свідчать дані Держмитслужби, передає УНН.
За даними Держмитслужби, за 9 місяців 2026 року товарообіг України становив майже $104,7 млрд.
Протягом січня-вересня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму понад $75,1 млрд, а експортували – на майже $29,6 млрд. Таким чином, дефіцит становив $45,5 млрд, а у 2025 році за цей же період – $30,6 млрд.
При цьому оподаткований імпорт за 9 місяців цього року становив $52,8 млрд, що становить 70% загальних обсягів імпортованих товарів.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
Китай – майже $22,6 млрд;
Польща – понад $7,1 млрд;
Німеччина – понад $4,9 млрд.
Експортували з України найбільше до:
Польщі – на майже $3,7 млрд;
Туреччини – на понад $2,2 млрд;
Німеччини – на майже $2,1 млрд.
У загальних обсягах ввезених у січні-вересні 2026 року товарів понад 73% становили такі категорії товарів:
машини, устаткування та транспорт – майже $34,4 млрд;
паливно-енергетичні – понад $10,8 млрд;
продукція хімічної промисловості – понад $10,0 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
продовольчі товари – майже $17,0 млрд;
метали та вироби з них – майже $2,9 млрд;
машини, устаткування та транспорт – майже $2,7 млрд.