У п’ятницю президент Дональд Трамп заявив, що Росія погодилася постачати дизельне паливо на світові ринки з метою зниження цін на пальне, а його адміністрація тимчасово скасувала санкції США щодо російського палива, запроваджені для того, щоб позбавити Москву доходів від війни проти України.

Ціни на дизельне паливо, що використовується в сільському господарстві, для опалення будинків та вантажних перевезень, наблизилися до рекордних показників, що створює ризики для однопартійців Трампа — республіканців — напередодні виборів до Конгресу 3 листопада, які визначать, чи зможуть вони зберегти хиткий контроль над законодавчим органом. Після оголошення новини ціни на дизель знизилися, однак аналітики зазначають, що цієї домовленості може виявитися недостатньо для стримування цін у довгостроковій перспективі, пише Reuters.

Трамп повідомив у соціальних мережах, що провів «надзвичайно успішну» розмову з президентом Володимиром Путіним, під час якої вони домовилися, що Росія негайно поставить понад 300 000 метричних тонн дизельного палива на ринки США та світу, що еквівалентно приблизно 2,25 мільйона барелів пального. США експортують близько 1,5 мільйона барелів дизельного палива на добу.

Після телефонної розмови представник Путіна Кирило Дмитрієв високо оцінив співпрацю між Росією та США у дописі в соцмережі X. За словами обізнаних джерел, під час візиту до Вашингтона минулого місяця Дмитрієв просив американських посадовців надати дозвіл на експорт дизельного палива на ринок США всім великим російським нафтовим компаніям.



У жовтні 2025 року США запровадили санкції проти російських нафтових компаній через війну, яку Москва розпочала у 2022 році. Експорт дизельного палива може принести Москві мільярди доларів доходу, що допоможе Путіну продовжувати війну проти України.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував цю угоду — оголошену в той час, коли українська делегація перебувала в США для обговорення шляхів завершення війни, — назвавши її «слабким рішенням з боку сильних партнерів». «Подарунки Путіну не принесуть миру чи будь-якої користі цивілізованому світу. Росія “віддячить” за це дизельне пальне подальшим терором і підступністю», — написав він у соцмережі X.

Угоду також розкритикували американські законодавці, зокрема однопартієць Трампа — республіканець і член Палати представників Дон Бейкон. Він заявив, що настав час застосовувати нові санкції, нещодавно ухвалені Конгресом, а не скасовувати чинні обмеження.



«Зараз саме час використати ці санкції, щоб тиснути на військову машину Путіна, а не винагороджувати диктатора, передаючи йому більше грошей, поки він продовжує цілеспрямовано вбивати українських цивільних», — зазначив Бейкон у X.

Міністерство фінансів США видало ліцензію, що дозволяє імпорт російського дизельного пального до 7 квітня.

Трамп заявив, що Росія поставить ще 500 000 тонн у листопаді та ще 1 мільйон тонн «одразу після цього». За його словами, обсяги можуть зрости ще більше — «залежно від стану їхніх нафтопереробних заводів», пошкоджених внаслідок українських атак.

«ДРІБНИЦЯ, ЩО НЕ ВАРТА УВАГИ»

Аналітики вважають, що ця угода навряд чи призведе до тривалого зниження цін на пальне. «Важко переоцінити, наскільки це незначна подія», — написав у X Рорі Джонстон, дослідник нафтового ринку та засновник ресурсу CommodityContext.com. Він додав, що зазвичай Росія експортує значно більші обсяги дизельного пального, ніж передбачено угодою, коли її нафтопереробні заводи не зазнають атак.

«Це, безумовно, не вирішення проблеми, а лише додаткове джерело постачання для ринку дизельного пального, де спостерігається гострий дефіцит», — зазначив Джим Мітчелл, аналітик консалтингової компанії Wood Mackenzie. Ціни на дизельне пальне, що часто є значним чинником інфляції, зросли на 70% відтоді, як 28 лютого США та Ізраїль розпочали війну з Іраном. Війни в Ірані та Україні спричинили гострий дефіцит пального у світі, внаслідок чого, за даними автомобільної асоціації AAA, у четвер середня ціна на дизельне пальне в США сягнула 6,28 долара за галон.

Ціни залишаються високими попри два нещодавні кроки Трампа, спрямовані на збільшення постачання пального: тиск на союзників із вимогою використати надзвичайні запаси та розширення доступу до дизельного пального, підфарбованого в червоний колір (що звільняється від податків і зазвичай використовується для сільськогосподарської техніки).

Ф’ючерси на дизельне пальне в США впали майже на 5% після новин про цю угоду й торгувалися на рівні 4,64 долара за галон.

«Зниження цін для американців, особливо для наших чудових фермерів, власників ранчо та водіїв вантажівок, є моїм головним пріоритетом», — заявив Трамп.

ЗАКОН ПРО ОБОРОННЕ ВИРОБНИЦТВО

Раніше в п’ятницю три джерела в галузі повідомили, що найближчими днями Трамп видасть розпорядження керівникам деяких відомств США з вимогою знайти шляхи стримування цін на дизельне пальне.

Це розпорядження, яке, за словами джерел, може набути форми президентського меморандуму, зобов’яже посадовців шукати способи обходу місцевих і штатних норм, що стримують видобуток енергоресурсів, а також використовувати Закон про оборонне виробництво (прийнятий ще за часів Холодної війни) для нарощування обсягів видобутку нафти та виробництва пального.

Згідно із цим законом (DPA), президент може санкціонувати надання позик або кредитних гарантій за підтримки держави для розширення внутрішнього виробництва критично важливих матеріалів і вимагати від компаній пріоритетного розподілу державних контрактів на товари першої необхідності.

Білий дім зважував, як використовувати Угоду про міграцію та нафтопереробку (DPA) для розширення потужностей з переробки, оскільки війна з Іраном виявляє вразливість США до перебоїв у постачанні та стрибків цін.

Керівники нафтопереробних компаній минулого місяця заявили представникам адміністрації, що федеральні кошти краще було б спрямувати на підвищення ефективності нафтопереробних заводів або розширення заводів, ніж на фінансування нового нафтопереробного заводу, який буде дорожчим і займе роки на його будівництво.