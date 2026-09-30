Канада подвоїть обсяг термінала скрапленого газу LNG Canada у Кітіматі в провінції Британська Колумбія.

Цей проєкт узгоджується з курсом прем’єр-міністра Марка Карні на диверсифікацію економіки країни та зменшення залежності від США на тлі ескалації торговельної війни, яку веде президент Дональд Трамп, запроваджуючи мита та заборони на товари з Канади. Карні послабив екологічні обмеження та підтримав розвиток традиційної енергетики активніше, ніж його попередник Джастін Трюдо, пише Bloomberg.

Розширення потужностей LNG Canada відбувається на тлі планів інвесторів щодо низки інших енергетичних проєктів на західному узбережжі, зокрема будівництва додаткових терміналів для скрапленого природного газу (СПГ) та потенційного нового нафтопроводу з Альберти до району Ванкувера.

Першу партію СПГ завод відвантажив у червні 2025 року, а початок комерційної експлуатації розширених потужностей заплановано на початок 2030-х років.

Війна за участю Ірану та блокування експорту енергоносіїв через Ормузьку протоку призвели до значного напруження на світових ринках. Це спонукало імпортерів СПГ шукати джерела постачання за межами Близького Сходу, що стало вигідним для експортерів — від США до Нігерії. Карні позиціонує Канаду як головного кандидата на заповнення цієї ніші, включивши торік проєкт розширення потужностей СПГ до переліку ініціатив, що мають стратегічне значення для розвитку країни.

Рішення, ухвалене у вівторок, підкреслює прагнення компанії Shell нарощувати присутність у секторі СПГ, оскільки світові енергетичні гіганти просувають цей ресурс як так зване «перехідне паливо» в процесі енергетичного переходу, попри волатильність цін протягом останніх років.

Компанія Shell володіє 40% акцій LNG Canada; розташування підприємства на західному узбережжі країни забезпечує перевагу в постачанні до Азії — регіону, де зосереджені найбільші у світі покупці СПГ, — без необхідності долати вузькі місця на морських шляхах. Серед інших партнерів спільного підприємства — Petroliam Nasional Bhd, PetroChina Co., Mitsubishi Corp. та Korea Gas Corp. Частку в проєкті (через Petronas) також має компанія MidOcean Energy, що входить до складу інвестиційної фірми EIG. Компанія Korea Gas, якій належить 5% акцій, планує інвестувати загалом близько 1,26 мільярда доларів. Читайте також: Shell робить Канаду ключовим елементом своїх планів розвитку в межах угоди на 13,6 млрд доларів.

Компанія XRG з Абу-Дабі розглядає можливість придбання частки в проєкті та веде переговори з чинними інвесторами, зокрема PetroChina, щодо викупу частини їхніх активів у межах першої черги проєкту, повідомляло агентство Bloomberg на початку цього місяця.

Попри схвалення з боку уряду та інвесторів, проєкт і надалі перебуватиме під пильною увагою екологів.