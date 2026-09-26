На Запоріжжі поліцейські викрили ОЗГ, учасники якої налагодили незаконне виробництво пального з автомобільних шин, передає Нацполіція.

За даними слідства, посадовці товариства організували на двох виробничих майданчиках переробку відпрацьованих автомобільних шин методом піролізу та подальше виготовлення пального. Виробництво, зберігання та реалізація підакцизної продукції здійснювалися без відповідних ліцензій.

На майданчиках встановили котли-утилізатори, ректифікаційні колони, теплообмінники, газонакопичувачі та інше обладнання, за допомогою якого вживані автомобільні шини піддавали термічній піролізній переробці. Отримане в результаті піролізу пальне реалізовували суб’єктам господарювання переважно за готівку.

Встановлено, що учасники групи незаконно виготовили та реалізували понад 28 000 літрів пального на більш ніж 520 000 грн.

До складу організованої групи входили директор і засновник товариства, двоє працівників підприємства та ще одна особа.

18 вересня поліцейські повідомили про підозру п’ятьом учасникам організованої злочинної групи.

Для забезпечення відшкодування завданих збитків накладено арешт на вилучені кошти, майно підозрюваних та незаконно виготовлене пальне загальною вартістю понад 6,6 млн грн. Вилучені кошти за рішенням суду передано в управління АРМА.