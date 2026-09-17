У Кремлі відреагували на ухвалення Конгресом США законопроєкту покійного сенатора Ліндсі Ґрема про антиросійські санкції. Там заявили, що це рішення ускладнить пошук шляхів для завершення війни РФ проти України. У МЗС Китаю кажуть, що такі обмежувальні заходи не мають підстав, а влада Індії попередила Вашингтон, що це може вплинути на двосторонні відносини, повідомляє Суспільне.

Під час брифінгу речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва «спостерігає за розвитком ситуації».

«Ми, зрозуміло, спостерігаємо за проходженням цього документа», — сказав він, назвавши такий крок з боку американських законодавців «недружньою акцією».

Крім цього, Пєсков сказав, що запровадження санкцій, які передбачає цей законопроєкт, лише «ускладнить пошук мирного врегулювання» у російсько-українській війні.

У МЗС Китаю виступили проти цього законопроєкту, заявивши, що американські обмеження не повинні впливати на економічну та торговельну співпрацю Пекіна з іншими державами.

«Економічна та торгова співпраця між Китаєм та іншими країнами не спрямована проти жодної третьої сторони і не повинна зазнавати втручання або примусу з боку третіх сторін. Китай виступає проти екстериторіальної юрисдикції та односторонніх санкцій, які не мають підстав у міжнародному праві і не санкціоновані Радбезом ООН», — сказав китайського МЗС Го Цзякунь.

У МЗС Індії сказали, що «взяли до відома» ухвалений документ, передало агентство Reuters. Втім, там заявили, що Нью-Делі продовжуватиме закуповувати енергоносії у різних постачальників враховуючи «ринкову динаміку».

У відомстві також зазначили, що протягом останніх місяців порушували це питання з американськими партнерами та «дуже чітко висловили» свою позицію щодо потенційного погіршення двосторонніх відносин між Індією та США.

«Індійська сторона також чітко заявила про свою рішучість вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх торговельних та економічних інтересів», — додали в індійському МЗС.

16 вересня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про антиросійські санкції імені покійного сенатора Ліндсі Ґрема. Документ має надати президенту країни Дональду Трампу право запроваджувати мита до 100% проти держав, які купують російські енергоносії. Втім, очільник Білого дому ще має затвердити його.