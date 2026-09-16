Верховна Рада ухвалила за основу два законопроєкти, які скасовують податкову пільгу на посилки до 150 євро, передає УНН.

Законопроєкт №15460 “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей здійснення митних формальностей щодо товарів, які переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях” за основу підтримали 267 народних депутатів.

Документ вносить зміни до Митного кодексу України (регулює митні процедури, правила оформлення на кордоні та поріг у 150 євро для ввізного мита).

Відповідно до законопроєкту, передбачається запровадження ПДВ на імпортовані товари, придбані через маркетплейси, починаючи з 0 євро.

Зараз міжнародні відправлення вартістю до 150 євро не оподатковують імпортним ПДВ та ввізним митом. За запропонованими правилами сам ліміт залишиться, але його дія зміниться: товари до 150 євро звільнять лише від мита. Таким чином, ПДВ за базовою ставкою 20% нараховуватимуть уже з першого євро вартості товару.

Для відправлень дорожче 150 євро зміниться база для розрахунку мита. Його нараховуватимуть за ставкою 10% від усієї фактурної вартості посилки, а не лише від суми, яка перевищує 150 євро.

Водночас приватні безплатні подарунки вартістю до 45 євро й передбачається, що і надалі не оподатковуватимуться. Нові правила не поширюватимуться на дистанційний продаж алкоголю та тютюну.

Запроваджуються вимоги до обліку маркетплейсів, їх представників в Україні (для маркетплейсів-нерезидентів) та спеціальна гарантія для застосування схеми дистанційного продажу.

Для адаптації поштових операторів, експрес-перевізників та маркетплейсів передбачено перехідний період. Протягом першого року за ненавмисні помилки, пов’язані з неповною або несвоєчасною сплатою ПДВ для посилок до 150 євро, адміністративна відповідальність не застосовуватиметься – за умови повної сплати самого податку.

Законопроєкт №16051-1 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з дистанційного продажу товарів, які переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях” за основу підтримали 273 народних депутатів.

Документ вносить зміни до Податкового кодексу України (саме він встановлює правила нарахування та сплати ПДВ на електронну торгівлю й посилки).

Також він передбачає, що податки за посилки будуть зараховуватися до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуватимуться на забезпечення потреб Збройних Сил України.

У разі ухвалення законопроєктів в цілому, норми Податкового кодексу та Митного кодексу мають запрацювати не раніше липня 2027 року.