Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, вчора Трамп заявив, що Україна і РФ погодилися не атакувати енергооб’єкти одна одної.

Що за цією заявою? Сьогоднішня ніч показала, що такі атаки продовжуються з обох сторін.

Як пише Financial Times, за цією заявою може стояти причина, яка безпосередньо пов’язана з ситуацією на американському паливному ринку. У своїх висновках видання посилається на двох високопоставлених українських посадовців, підкреслює Еспресо.

Мета заяви Трампа про “енергетичне перемир’я” з РФ

Дональд Трамп, імовірно, використав заяву про нібито домовленість України та Росії щодо припинення ударів по енергетичних об’єктах, аби продемонструвати американцям, що намагається стримати зростання цін на пальне.

Напередодні заяви про “енергетичне перемир’я” американський лідер розкритикував президента України Володимира Зеленського через удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах.

Трамп стверджував, що атаки на російську паливну інфраструктуру спричиняють дефіцит дизельного пального та впливають на світові ціни.

14 вересня президент США заявив, що Україна нібито погодилася не атакувати російські енергетичні об’єкти, а Росія, за його словами, погодилася діяти так само.

Водночас FT зазначає, що ця заява пролунала раніше, ніж була досягнута будь-яка офіційна домовленість між Києвом і Москвою.

Вплив війни США та Ірану на ринок пального значно більший

За даними видання, ситуація з дизельним пальним стала політичною проблемою для Трампа на тлі скорочення світових поставок і зростання цін у США.

Водночас оцінки KSE Institute свідчать, що війна США з Іраном мала значно більший вплив на світові поставки дизельного пального та газойлю, ніж удари українських дронів по російських НПЗ.

З березня до серпня 2026 року поставки дизельного пального та газойлю з країн Перської затоки скоротилися на 152 млн барелів, тоді як російський експорт зменшився на 68 млн барелів. Таким чином, скорочення поставок із Перської затоки було приблизно у 2,2 раза більшим.

Зеленський назвав умову для припинення ударів

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по російській критичній інфраструктурі, якщо партнери зможуть гарантувати, що Росія також припинить атаки на українську енергетику, критичну інфраструктуру та продовольчі об’єкти.

За словами Зеленського, пропозиція про взаємне припинення ударів по критичній інфраструктурі надійшла від США. Водночас він наголосив, що Москва наразі не демонструє реальної готовності завершити війну.