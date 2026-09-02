Постановою №1077 від 31 серпня 2026 року Кабінет Міністрів України здійснив розподіл освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на вересень-грудень 2026 року.

Громади Миколаївської області отримають загалом 1 млрд. 475 млн. 696,2 тис.грн. Ще 166 млн. 596,6 тис.грн. отримає обласний бюджет Миколаївської області.

Про це передає Інше ТВ.

Найбільша сума перерозподіленої освітньої субвенції припадає на Миколаїв – 449,5 млн.грн.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаїв повторно звернеться до КМУ щодо покриття дефіциту бюджету міста в 1,1 млрд.грн.