У Німеччині у землі Бранденбург виявили вибухові пристрої на електропідстанції, повідомляє Der Spiegel.

Згідно з інформацією, отриманою Німецьким інформаційним агентством (dpa), на підстанції в Турнов-Прейлак, Бранденбург, поблизу електростанції Єншвальде, було знайдено вибухові пристрої. Точна природа пристроїв незрозуміла.

Поліція повідомила, що було виявлено можливе пошкодження лінії електропередач, на місці перебували експерти зі знешкодження бомб, і небезпеки не було. Впливу на населення не було. Розслідування взяло на себе Управління кримінальної поліції землі Бранденбург (LKA).

Знайдені пристрої є так званими саморобними вибуховими та запальними пристроями. Подальші подробиці поки що офіційно не доступні.

Газета Märkische Allgemeine (MAZ) раніше повідомляла про інцидент. Вона зазначала, що підстанцію вразили неодноразово. Газета написала, що ймовірною ціллю нападу, очевидно, було масштабне відключення електроенергії на сусідній вугільній електростанції. За попередніми даними, цього не сталося.

Оператор мережі 50Hertz підтвердив інцидент. Сталося короткочасне переривання ліній електропередач, але всі лінії зараз відновлені в роботі, і загальне електропостачання не постраждало.

Поліцейська операція поблизу електростанції Єншвальде

Речник оператора електростанції Leag повідомив газеті MAZ, що з боку компанії постраждалих немає.

Єншвальде, недалеко від Котбуса, є найбільшою вугільною електростанцією Бранденбурга і вважалася центром колишнього східнонімецького енергетичного району. З початкових шести блоків лише два або три все ще працюють. Тим не менш, вони забезпечують значну частину електропостачання регіону. Станцію планують закрити у 2028 році.

Нагадаємо, що у січні підозрювані ліві екстремісти підпалили та замкнули високовольтні лінії електропередач поблизу електростанції на південному заході Берліна. Близько 45 000 домогосподарств та понад 2200 підприємств, лікарень та будинків для людей похилого віку залишалися без світла протягом кількох днів. Лівоекстремістське угруповання, відоме як «Групи вулканів», яке заявило, що його метою є боротьба з капіталізмом, взяло на себе відповідальність за підпал.

У березні 2024 року група підпалила велику опору електропередач, яка також була потрібна для постачання заводу Tesla в Грюнгайде поблизу Берліна. В результаті саботажу виробництво було зупинено на кілька днів.

Передумови інциденту в Турнов-Прейлаку досі нез’ясовані.