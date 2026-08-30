Ціни в супермаркетах суттєво зростуть. Торговельні мережі хочуть перекласти на постачальників збитки від російських ударів по складах.

Як повідомила нардеп Ольга Василевська-Смаглюк, найбільші українські мережі супермаркетів запропонували виробникам розділити збитки від знищення товарів унаслідок російських атак на склади та розподільчі центри. У разі погодження нових умов частину цих витрат виробники можуть закласти у відпускні ціни, що зрештою призведе до подорожчання продуктів для споживачів.

За інформацією «Економічної правди», після серпневих ударів по логістичній інфраструктурі АТБ, Novus, «Сільпо» та «Фора» надіслали постачальникам додаткові угоди до чинних договорів. Novus, «Сільпо» та «Фора» пропонують ділити втрати від знищення продукції у пропорції 50 на 50. АТБ, за даними видання, хоче покласти на постачальників усі ризики та вважати, що у разі знищення товару право власності на нього не переходило до торговельної мережі.

Наразі товар стає власністю ретейлера після його приймання на складі або в розподільчому центрі. Водночас виробник зазвичай отримує оплату лише через 30–50 днів. Достроковий розрахунок можливий із дисконтом у 3–5%. Таким чином, на момент ракетного удару постачальник уже витратив кошти на сировину, виробництво та доставку продукції, але ще не отримав за неї оплату. Після підписання нових угод мережа зможе не сплатити від 50 до 100% вартості вже прийнятого товару.

Питання загострилося після серії російських атак. Від початку 2026 року були знищені три великі складські комплекси АТБ у Дніпропетровській та Харківській областях. На початку серпня РФ протягом однієї ночі атакувала п’ять розподільчих центрів продуктового ретейлу в Київській області, зокрема логістичний хаб Novus і чотири центри Fozzy Group, які забезпечували товарами «Сільпо» та «Фору».

Галузеві об’єднання рекомендують виробникам не підписувати запропоновані угоди. Вони наголошують, що постачальник не може відповідати за збереження товару, який уже переданий ретейлеру та перебуває на території його майнового комплексу. Окреме обурення викликає те, що мережі одночасно вимагають організувати прямі поставки до магазинів в обхід пошкоджених складів, але зберігають штрафи за недопоставки, ретробонуси, інші платежі та тривалі строки розрахунків.

Представники виробників уже звернулися до уряду та Офісу президента з пропозицією законодавчо врегулювати відносини з торговельними мережами й запровадити компенсацію за продукцію, знищену на розподільчих центрах. За даними видання, наразі сторони не досягли домовленості.

В АТБ назвали ситуацію в галузі критичною, а додаткову угоду — предметом переговорів, а не ультиматумом. У компанії заявили, що намагаються знайти збалансовану модель розподілу воєнних ризиків, та повідомили про готовність обговорювати скорочення строків розрахунків, перегляд закупівельних цін і маркетингових угод. Водночас мережа не пояснила, як покладення всіх збитків на постачальника забезпечує розподіл ризиків, а також не повідомила, скільки виробників уже погодилися на нові умови.

Якщо нові правила запрацюють, виробникам доведеться повторно фінансувати виготовлення продукції, знищеної вже після передачі мережі. Компенсувати втрати вони зможуть лише через підвищення відпускних цін. Якщо ретейлери не погодяться на їх перегляд, окремі підприємства можуть скоротити виробництво або взагалі припинити роботу. У результаті споживачі зіткнуться або зі зростанням цін, або зі скороченням асортименту.