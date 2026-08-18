Ціни на нафту знову зросли після того, як у понеділок завершився двомісячний період, відведений для переговорів про мирну угоду у війні США та Ізраїлю проти Ірану, пише ЛБ.

Ціна нафти марки Brent перевищила $90 за барель уперше з 30 липня. У вівторок вранці вона становила $91,63 за барель.

У понеділок Іран заявив, що займе агресивнішу позицію, якщо переговори зі США проваляться. Водночас Дональд Трамп в інтерв’ю Fox News закликав Тегеран «підняти білий прапор і здатися».

Він також пригрозив бомбардуванням Оману, якщо ця країна «стане на заваді» його спробам завершити війну. Це вже вдруге Трамп висловлює подібну погрозу на адресу давнього стратегічного партнера США.

«Якщо Оман стане на заваді, ми їх там добряче розбомбимо», — заявив Трамп Fox News у понеділок.

За словами аналітиків, угоди про відновлення повноцінного руху через Ормузьку протоку все ще не видно, а кількість суден, які проходять через неї, залишається мінімальною.

У вівторок вранці вантажне судно зазнало атаки під час проходження Ормузької протоки, повідомило британське агентство UK Maritime Trade Operations. Це сталося після того, як іранський чиновник заявив, що Іран переходить до «повністю наступальної» військової позиції.

За даними компанії Kpler, яка відстежує рух суден, у понеділок через протоку пройшли лише шість вантажних суден. Це дещо більше, ніж у вихідні: протягом суботи та неділі через протоку загалом пройшли п’ять суден.

Аналітики Deutsche Bank заявили у вівторок, що зростання цін на нафту свідчить про те, що інвестори закладають у свої прогнози триваліше перекриття Ормузької протоки.

На думку експертів, що якщо бойові дії на Близькому Сході не припиняться, енергетичні ціни можуть отримати «подвійний удар» через одночасний вплив конфлікту на Близькому Сході та війни Росії проти України. Ескалація у вересні—листопаді є ймовірною і може спричинити подвійний шок для світової економіки, хоча сценарій одночасного масштабного загострення двох воєн залишається менш імовірним.