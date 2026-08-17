Близько 20% українських сільгоспугідь перебувають під тимчасовою окупацією.

У 2026 році на ТОТ засіяно близько 3,5 млн га, а потенційний сукупний урожай зернових та олійних культур оцінюється у 9,3 млн тонн.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Інше ТВ.

«Сьогодні єдиним джерелом інформації про стан сільського господарства на тимчасово окупованих територіях є супутникові знімки. Ми бачимо кожен засіяний гектар і можемо вирахувати потенціал вирощеного врожаю. Водночас супутник фіксує лише факт вирощування. Деталей щодо того, як саме окупанти розпоряджаються цим збіжжям не знаємо. Але є факт: земля вирощує український врожай, і кожна тонна цього збіжжя перебуває під нашим моніторингом та обліком», – наголосив Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцкий.

Прогноз збору за основними культурами:

Пшениця: ~1,8 млн га ➔ 5,5 млн тонн;

Ячмінь: ~600 тис. га ➔ 1,3 млн тонн;

Соняшник: ~800 тис. га ➔ 1,3 млн тонн;

Кукурудза: ~150 тис. га ➔ ~50 тис. тонн;

Ріпак: ~120 тис. га ➔ 250 тис. тонн.

Систематичний моніторинг непідконтрольних територій необхідний для документування збитків, завданих агросектору, та протидії незаконному обігу викраденої сільгосппродукції на міжнародних ринках, зазначають в Міністерстві.

Як повідомляло Інше ТВ, станом на 11 серпня аграрії всіх областей уже обмолотили 5,63 млн га, або 49% прогнозованих площ, та зібрали 26,13 млн тонн зерна нового врожаю.