Уряд РФ четвертий місяць поспіль виплачує сотні мільярдів рублів субсидій нафтовим компаніям, у яких один за одним горять та зупиняються нафтопереробні заводи.

У липні федеральна скарбниця перерахувала нафтовикам ще 192,8 млрд рублів у рамках демпферного механізму і через зворотний акциз, випливає з опублікованих у середу даних Мінфіну. Місяцем раніше субсидії склали 312,5 млрд рублів, у травні – 357,3 млрд, а у квітні – 359,3 млрд., пише The Moscow Times

Накопиченим підсумком за квітень-липень нафтовики отримали з бюджету 1,221 трильйона рублів – суму, порівнянну з річним бюджетом Московської області (1,38 трлн рублів).

Значні виплати пов’язані, зокрема, з проблемами в нафтопереробці, пишуть аналітики Райффайзенбанку: у липні під удари БПЛА потрапили не менше 18 великих нафтозаводів, а як мінімум 8 з них зупиняли виробництво. Серед них — Омський НПЗ, найпотужніший у країні, а також Рязанський НПЗ і «Нижегороднафтооргсинтез», що входять до топ-5.

З десятків заводів, що потрапили під удари, на кінець липня як мінімум 7 продовжували простоювати, у тому числі «Кінеф» у Ленінградській області, другий за потужністю в країні. А 11 НПЗ повернулися до роботи із частковим завантаженням — від 30% до 70%. Обсяги нафтопереробки в Росії при цьому відкотилися на мінімуми з 2002 року – 3,6 млн. барелів на добу.

Якби не проблеми на НПЗ та субсидії нафтовикам, доходи бюджету від нафти та газу були б вищими, пише Райффайзенбанк. У червні до скарбниці надійшло 584,6 млрд рублів податку на видобуток корисних копалин (ПДПІ) з нафти, але кожен третій рубль повернувся нафтовим компаніям.

Виплати демпферу тепер поширюються і на імпортерів бензину, нагадує економіст Кирило Родіонов: бюджет сплачує субсидії на закупівлю палива за кордоном, які вже йдуть із Білорусі, Індії та Марокко.

Все це посилює проблеми бюджету, на який тиснуть міцний карбованець, падіння прибутків компаній та значні витрати, зазначає провідний експерт ЦМАКП Еміль Аблаєв. За першу половину року в скарбниці утворився дефіцит на 5,7 трлн рублів, що в 1,5 рази вище за план на весь рік. До кінця грудня “дірка” може збільшитися до 7 трлн, прогнозує Аблаєв.