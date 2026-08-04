У 2025 році в Німеччині працювали 1415 пивоварень — це на 9% менше, ніж у 2019 році, повідомило Федеральне статистичне відомство у Вісбадені. Виробники пива стикаються зі стійким зниженням попиту на свою продукцію. Про це повідомляє DW, пише УНН.

У Німеччині скорочується кількість пивоварень. У 2019 році в країні налічувалося 1552 пивоварні — це був найвищий показник за три десятиліття. У 2025 році їхня кількість зменшилася до 1415, що означає падіння майже на 9%, повідомило у вівторок, 4 серпня, Федеральне статистичне відомство у Вісбадені напередодні Міжнародного дня пива, який відзначають 7 серпня.

Лише за останній рік кількість німецьких пивоварень скоротилася на 53, причому спад триває вже третій рік поспіль. “Ймовірно, ця тенденція зумовлена зниженням обсягів продажу пива”, — зазначили у статистичному відомстві.

У 2025 році німецькі виробники пива реалізували близько 7,8 млрд літрів продукції, що на 6% менше, ніж роком раніше, і на 15,7% менше, ніж у 2019 році.

“Німецька пивоварна галузь переживає економічно складний період”, — заявив керівник Союзу німецьких пивоварів Хольгер Айхеле.

За його словами, пивовари стикаються не стільки з короткостроковим падінням попиту, скільки зі структурними змінами. На підприємства негативно впливають стабільно низькі споживчі настрої, спричинені економічною та політичною невизначеністю, а також демографічні тенденції.

“Пивоварні помічають, що молоді люди в середньому споживають менше алкоголю, ніж попередні покоління”, — пояснив Айхеле.

Хоча попит на безалкогольне пиво зростає, він не може компенсувати скорочення продажів традиційного пива.

Серед 16 федеральних земель Німеччини найбільше пивоварень, за даними за 2025 рік, розташовано в Баварії — 588. Далі йдуть Баден-Вюртемберг (190) та Північний Рейн — Вестфалія (131).

Понад половина німецьких пивоварень є невеликими підприємствами, які виробляють не більш як 100 тисяч літрів продукції на рік.

До категорії великих пивоварних компаній з обсягом виробництва щонайменше 200 млн літрів пива на рік належать вісім концернів.