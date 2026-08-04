У Дніпрі внаслідок російської атаки було знищено складський комплекс виробника морозива “Ласунка”. Вогонь повністю знищив продукцію, яку готували до відправлення в магазини по всій Україні.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Threads.

“На жаль, вчорашній день став важким випробуванням для нашої родини “Ласунки”. Унаслідок ворожої атаки було знищено наш складський комплекс. Вогонь повністю знищив продукцію, яку ми готували для відправки у магазини по всій країні”, — йдеться у повідомленні.

Українці висловлюють підтримку виробнику морозива та бажають йому якнайшвидшого повернення на полиці магазинів.