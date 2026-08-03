Україна продовжує нарощувати поставки зернових на світові ринки. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби, пише Кореспондент.

Від початку 2026/27 маркетингового року (МР, липень 2026 – червень 2027) країна експортувала 2,601 млн тонн зернових і зернобобових культур. Цей показник на 54,9% більший, ніж за аналогічний період минулого року – торік на цю ж дату обсяг експорту становив 1,679 млн тонн.

За даними відомства, загальний експорт зерна, зернобобових та борошна сягнув 2,603 млн тонн проти 1,684 млн тонн роком раніше.

Найбільше зросли поставки основних культур:

пшениця – 1,059 млн тонн (торік – 744 тис. тонн);

кукурудза – 1,244 млн тонн (торік – 627 тис. тонн);

ячмінь – 294 тис. тонн (торік – 267 тис. тонн).

Водночас експорт жита цього сезону поки не здійснювався.

На відміну від зернових, продаж борошна за кордон скоротився. Від початку маркетингового року Україна експортувала 1,8 тис. тонн борошна, що вдвічі менше, ніж торік. Зокрема, поставки пшеничного борошна знизилися до 1,7 тис. тонн проти 3,4 тис. тонн роком раніше.