Європа, найімовірніше, не досягне власної мети – заповнити газосховища на 80% до початку зими. Про це заявив генеральний директор найбільшого європейського постачальника природного газу компанії Equinor.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Причина – напруженість на світовому ринку газу та посилення конкуренції з боку покупців з Азії.

“Ми не вважаємо, що Європа обов’язково зможе заповнити свої запаси більш ніж на 80% цієї осені”, – заявив головний виконавчий директор Equinor Андерс Опедал.

Ситуація зі сховищами виглядає тривожно, адже зараз рівень заповненості становить лише 54%.

Це:

значно нижче за середній показник за останні п’ять років;

другий найнижчий рівень за 15 років;

показник, близький до історичного мінімуму для цієї пори року, який фіксували у 2021 році.

За словами Опедала, через низький рівень запасів Європа цієї зими буде більш вразливою до коливань ринкових цін, ніж у попередні роки.

Одна з головних причин дефіциту – переорієнтація постачання скрапленого природного газу (СПГ). Це газ, який охолодили до рідкого стану для транспортування морськими танкерами, а не трубопроводами.

За даними Equinor, Європа закриває СПГ близько 30% своєї потреби в імпортованому газі. Але зараз значна частина цих постачань просто не доходить до континенту.

“Газ, який мав надходити з Катару, мав йти до Азії, а це означає, що СПГ, який раніше цього року надходив до Європи, тепер прямує до Азії”, – пояснив Опедал.

Простими словами: азійські покупці зараз пропонують за газ більше, і постачальники переорієнтовують танкери в їхній бік.