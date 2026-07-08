Очільники всіх країн-членів NATO, включно з Трампом, підписали декларацію про надання Україні військової допомоги та озброєння на $70 млрд у 2026 та 2027 роках.

Гроші спрямують на обладнання для ЗСУ та навчання військовослужбовців.

Про це йдеться у підсумковій декларації саміту НАТО в Анкарі.

Згідно з документом, більшу частину допомоги Україні у сфері безпеки наразі надають Канада та європейські країни, у взаємодії з США. Союзники зазначають, що Україна сприяє трансатлантичній безпеці, і НАТО «непохитне» у своїй підтримці.

Основні положення документа:

Україна робить важливий внесок у трансатлантичну безпеку, а Альянс підтверджує незмінну підтримку її свободи, суверенітету та територіальної цілісності.

Росія визнана загрозою для Заходу, а підтримка України залишатиметься непохитною.

Лідери НАТО підтвердили відданість принципу колективної оборони відповідно до статті 5 Вашингтонського договору.

Альянс оголосив про нові оборонні закупівлі на суму понад $50 млрд.

Європейські союзники та Канада братимуть на себе більшу частину відповідальності за оборону НАТО разом зі США.

НАТО планує створити спільну трансатлантичну бойову хмарну інфраструктуру та активніше використовувати технології штучного інтелекту.

Європейські союзники та Канада забезпечуватимуть основну частину безпекової допомоги Україні.

Іран не повинен отримати ядерну зброю та має гарантувати свободу судноплавства в Ормузькій протоці.