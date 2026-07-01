Ф’ючерси на нерафінований цукор зросли до найвищого рівня за понад місяць, оскільки побоювання з приводу Ель-Ніньо спонукають трейдерів закривати короткі позиції, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Управляючі фондами закривають короткі позиції, оскільки “було б вкрай безвідповідально” “сидіти і чекати”, чи підтвердиться Ель-Ніньо відповідно до прогнозів, сказав Майк Макдугалл, аналітик McDougall Global View.

Тим не менш, розпродажі можуть відновитися, якщо ринок не зможе закритися вище за тримісячну лінію тренду на рівні 15,10 центів/фунт, сказав Макдугалл.

У липні в Індії, найвологішому місяці мусонного сезону, очікується менша кількість опадів, ніж зазвичай, що потенційно вплине на виробництво в країні та знизить ймовірність експорту для другого за величиною у світі виробника.

Прогноз опадів у липні в Індії нижче за норму ставить під загрозу перспективи врожаю.

Ф’ючерсний контракт на цукор-сирець з терміном дії, що закінчується, у липні 2026 року був закритий з найбільшим постачанням за цим контрактом з 2024 року.

Цукор-сирець досяг найвищого рівня із середини травня на тлі побоювань з приводу Ель-Ніньо.

Серед інших несприятливих факторів найбільш активний контракт на каву арабіка зріс на 3,1%, хоча торгівля була нестабільною, оскільки внутрішньоденне зростання у вівторок — найбільше з 2021 року — вивів індекс відносної сили в зону перекупленості, що є технічним сигналом того, що ціни, можливо, зросли надто швидко.

“Існує невідповідність між очікуваннями масштабних поставок (з Бразилії) цього року, які поки не матеріалізувалися, і короткостроковою ситуацією на фізичному ринку”, – заявив аналітик StoneX Леонардо Россетті.