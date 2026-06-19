В Україні розширюють програми підтримки фермерів – виплати на закупівлю міндобрив та компенсації витрат на меліорацію, повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко у п’ятницю, пише УНН.

“Уряд посилює підтримку аграріїв: запускаємо нову програму для закупівлі українських добрив та збільшуємо компенсації на меліорацію”, – вказала Свириденко у соцмережах.

Аграрії, з її слів, “зможуть отримати до 1000 грн на гектар безповоротної допомоги на закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва — з розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь”.

Подати заявку можна буде через Державний аграрний реєстр. Це, як очікується, допоможе зменшити витрати аграріїв та підтримає українських виробників добрив.

Також, за її словами, розширюють державну підтримку меліорації. “Збільшили максимальний розмір компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів – до понад 30 тис. грн на гектар по всій Україні, а на прифронтових територіях – до понад 48 тис. грн на гектар”, – вказала Свириденко.

Фермери, зазначила вона, зможуть швидше відновлювати та модернізувати зрошувальні системи, а також розширювати площі зрошення там, де воно сьогодні найбільше потрібне. “Із 2027 року ця підтримка щороку індексуватиметься”, – додала Прем’єр.

Це, з її слів, продовження системної реформи меліорації. “Уряд розпочав модернізацію зрошувальних систем на Одещині. Зокрема збільшив державну підтримку для розвитку меліорації на прифронтових територіях до 80%”, – вказала Прем’єр.

Також вона перелічила, що ще отримують фермери.

Зокрема, за її даними, цього тижня перші п’ять агровиробників із прифронтових регіонів отримали підвищену компенсацію — 40% вартості української сільгосптехніки.

А з початку року отримали від малих фермерів заявки на 1,1 млрд грн допомоги у межах європейських програм. “Кошти будуть виплачені в найближчий місяць. Також розширено можливості для експорту української агропродукції”, – вказала Свириденко.