Ціна біткойна вперше з жовтня 2024 року опустилася нижче позначки у 60 тисяч доларів. Найбільша криптовалюта продовжує втрачати вартість після піку зростання, яке спостерігалося після переобрання президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

За інформацією видання, під час торгів у Нью-Йорку в п’ятницю біткойн подешевшав на 7% і опустився до 59 101 долара. Зазначається, що криптовалюта втратила понад половину своєї вартості від рекордного рівня понад 126 тисяч доларів, зафіксованого у жовтні минулого року. Наразі біткойн “коштує менше ніж коли крипто-прихильник Трамп повернув собі Білий дім”.

Серед причин падіння видання називає виведення коштів інвесторів із біржових фондів пов’язаних із біткойном, відновлення геополітичної напруженості та побоювання щодо довговічності одного з найважливіших джерел попиту на ринку.

Водночас, на думку ринкового стратега Майкла Антонеллі, криптовалюти втратили статус головного інвестиційного тренду через зростання інтересу до штучного інтелекту.

Протягом тривалого часу криптовалюта була гарячою інвестицією, якою Кремнієва долина та всі інституції були одержимі, а штучний інтелект витіснив її – сказав Майкл Антонеллі.

Все так просто: штучний інтелект витіснив її як гарячий інвестиційний тренд – наголосив ринковий стратег.