Про це повідомила очільниця уряду Юлі Свириденко.

-Відремонтуємо критичні ділянки доріг місцевого значення для підвищення безпеки жителів та логістики Сил Оборони.

З резервного фонду державного бюджету виділили додатково 3,5 млрд грн для невідкладного ремонту доріг місцевого значення.

Кошти будуть спрямовані на конкретні ділянки, де це найбільш критично.

Для людей це питання безпеки та швидшого доступу до лікарень, пологових, шкіл. Для наших Сил Оборони — це питання евакуації, логістики і забезпечення підрозділів.

Кошти виділяються на умовах співфінансування з місцевими бюджетами і будуть розподілені між усіма регіонами, – підкреслила Свириденко.

Нагадаємо, Україна завершила найбільший з початку війни ремонт доріг. Де він ще триватиме