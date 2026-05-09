Адміністрація президента США Дональда Трампа оскаржила рішення суду, згідно з яким 10-відсотковий глобальний митний тариф, введений у лютому, не мав підстав на існування згідно з торговельним законом 1970-х років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

У четвер, 7 травня, американський суд з міжнародної торгівлі ухвалив рішення про те, що стаття 122 Закону про торгівлю 1974 року не була призначена для усунення торговельного дефіциту, який виникає, коли США імпортують більше товарів, ніж експортують. Однак суд скасував мита лише для трьох імпортерів, які подали позов – двох малих підприємств та штату Вашингтон.

Хоча рішення стосується низки мит, термін дії яких закінчується приблизно за два місяці, воно є черговою невдачею для глобальних митних амбіцій Трампа і з’явилося за тиждень до його зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні, де вони мають обговорити торговельну напруженість.

Це також створює передумови для чергової тривалої судової тяганини щодо повернення митних зборів на суму в мільярди доларів – через три місяці після того, як Верховний суд США скасував введені Трампом глобальні мита, запроваджені на підставі закону про надзвичайний стан, йдеться в публікації.

В лютому поточного року верховний суд США постановив, що Трамп не мав повноважень вводити попередні мита відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження.

Це змусило Трампа ввести замісні мита у розмірі 10% на весь імпорт, скориставшись розділом 122 Закону про торгівлю. Нові мита були тимчасовою заміною і мали втратити чинність 24 липня, якщо їх не продовжить Конгрес.

Водночас адміністрація Трампа все ще планує ввести більш широкі тарифи на основних торговельних партнерів, посилаючись на третій закон, який витримав численні судові оскарження – розділ 301 Закону про торгівлю 1974 року, що стосується недобросовісних торговельних практик.