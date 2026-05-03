Одна з найбільших у світі та США криптобірж Coinbase у п’ятницю повідомила про досягнення угоди щодо ключового положення знакового закону про криптовалюти, яка може відкрити шлях для просування законопроєкту в Сенаті США, пише УНН з посиланням на Reuters.

Законопроєкт застопорився раніше цього року, тому що банки виступили проти положення, що дозволяє емітентам стейблкоїнів та криптофірмам пропонувати дохідні продукти та інші винагороди, що виплачуються за стейблкоїни, що могло б переманити банківські депозити та ускладнити для них фінансування кредитування.

Криптогіганти, такі як Coinbase, заявили, що вони повинні мати можливість пропонувати винагороди для залучення клієнтів, і що заборона на це буде антиконкурентною.

“Зрештою, банки змогли отримати більше обмежень на винагороди, але ми захистили те, що має значення – можливість для американців отримувати винагороди, засновані на реальному використанні криптоплатформ та мереж”, – заявив головний директор з питань політики Coinbase Фар’яр Ширзад у своєму повідомленні у X.

Видання Punchbowl News, що повідомило про текст компромісної угоди, укладеної сенаторами Томом Тіллісом і Анджелою Олсбрукс, повідомило, що формулювання включає широку заборону на винагороди, що пропонується “у спосіб, який економічно або функціонально еквівалентний виплаті відсотків або доходу за банківським депозитом, за яким нараховуються відсотки”.

Текст також доручає регуляторам запропонувати нову серію правил щодо стейблкоїнів, включаючи розробку нового режиму розкриття інформації про стейблкоїни та перелік дозволених видів діяльності, пов’язаних з винагородами, додало Punchbowl News.

Криптовалютні компанії працюють у “сірій зоні” регулювання, що, за словами керівників, перешкоджає розвитку їхнього бізнесу. Запропонований закон про ясність (Clarity Act) спрямований на створення чітких правил, які мають сприяти впровадженню криптовалют.