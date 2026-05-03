Національний банк України поступово зменшує обсяги продажу валюти. Про це свідчать дані на сайті регулятора у неділю, 3 травня, пише Кореспондент.

Так, цього тижня за п’ять робочих днів НБУ продав майже 779 млн доларів на міжбанківському валютному ринку, що трохи менше показника минулого тижня (812 млн доларів). Тенденція до зниження обсягів триває вже третій тиждень.

Загалом з початку 2026 року Нацбанк продав на міжбанку трохи більше 15 млрд доларів і взагалі не купував валюту.

Як пише портал Minfin, така стабільна відсутність регулятора серед покупців свідчить про наявність структурного дефіциту іноземної валюти.

На сьогодні цей розрив між попитом та пропозицією повністю компенсується шляхом використання міжнародних резервів, – йдеться в повідомленні.