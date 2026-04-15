Світові ціни на нафту впали на тлі надій і сподівань, що переговори Ірану зі США та Ізраїлем відновляться, що допоможе розблокуванню Ормузької протоки. Про це повідомляє Кореспондент.

Ф’ючерси на нафту марки Brent встановилися на рівні 94,79 долара за барель, що на 4,57 долара, або 4,6%, нижче, ніж днем раніше. Американська нафта марки West Texas Intermediate завершила торгівлю на рівні 91,20 долара, що на 7,80 долара, або на 7,87% нижче.

Обидва бенчмарки зросли на попередній сесії: Brent піднявся більш ніж на 4%, а WTI – майже на 3% після того, як американські військові розпочали блокаду іранських портів.

За словами аналітиків, ціни на Brent більш чутливі до глобальних перебоїв у постачанні, ніж ціни на WTI.

За даними двох трейдерів та розрахунків Reuters, запланований експорт російських нафтопродуктів з чорноморського порту Туапсе на квітень був переглянутий у бік збільшення приблизно на 60% до 1,27 млн метричних тонн з 0,794 млн тонн у попередньому плані.